Верховный суд РФ признал законной конфискацию автомобиля в совместной собственности

Предполагается, что второй собственник транспортного средства может подать отдельный иск, чтобы потребовать компенсацию (то есть выплату своей доли).

Согласно нормам, действующим на сегодняшний день в стране, нарушителей ПДД могут наказать не только штрафами и лишением прав на определённый срок, но и конфискацией автомобилей. При этом, как оказалось, этому не помешает даже то, что машина находится в совместной собственности: это решение счёл законным Верховный суд РФ, рассматривая соответствующий случай.

Как сообщают «Известия», в октябре прошлого года Звениговский районный суд в Марий Эл признал гражданина виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду и был лишён прав. Поэтому он был обвинён по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ, суд назначил виновному в качестве наказания 400 часов обязательных работ, повторное лишение прав на два года и одиннадцать месяцев, а также конфискацию автомобиля.



Обвинённый гражданин подал кассационную жалобу с требованием пересмотреть приговор, так как подлежащий конфискации автомобиль находился у него и его супруги в долевой собственности. Шестой кассационный суд удовлетворил жалобу, отменив решение о конфискации транспортного средства и передаче его в качестве дохода государству.

Несмотря на это, заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде. Он пояснил, что «конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера», добавив, что нахождение ТС в совместной собственности не препятствует его конфискации или же конфискации доли, принадлежащей виновному.



С этим согласились и в российском Верховном суде: здесь пришли к выводу о том, что у кассационного суда не было оснований для отмены того приговора, который вынес суд первой инстанции. Верховный судья отметил, что Шестой кассационный суд не учёл, что в статье, по которой был конфискован автомобиль, нет ограничений, касающихся режима собственности.

Согласно определению Верховного суда, в рассматриваемом случае (и ему подобных) супруга виновного может обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или об исключении его из описи в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, в рамках отдельного иска она может потребовать выплатить компенсацию в рамках принадлежащей ей доли.



По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, которого цитирует издание, вопросы, касающиеся конфискации автомобиля, находящегося в совместной собственности, возникали на этапе обсуждения поправок, однако конкретное решение тогда им не было найдено. При этом он пояснил, что сейчас законодательство формально позволяет второму собственнику отстоять свои интересы.

Напомним, норма, предполагающая конфискацию автомобилей у нарушителей ПДД, вступила в силу в конце июля прошлого года. Это наказание касается тех, кто был пойман за рулём после лишения прав.