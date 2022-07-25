Конфискация автомобилей: нарушителей за вождение без прав теперь наказывают строже

Новая норма, касающаяся тех, кто садится за руль после лишения прав, вступила в силу сегодня, 25 июля 2022 года.

Ещё в конце прошлого года были приняты поправки, которые затронули автомобилистов, серьёзно нарушивших правила дорожного движения. Согласно новым нормам, водителям, которые ранее были лишены прав за грубое игнорирование ПДД и снова попались за рулём, грозит либо внушительного размера штраф, либо срок лишения свободы. Решение о наказании таких водителей должен принимать суд.



Законодатели решили не останавливаться на этом. Позже появился проект, предусматривающий уголовную ответственность и конфискацию автомобилей у тех, кто позволяет себе регулярно садиться за руль, будучи лишённым прав за серьёзное нарушение ПДД. Это наказание коснётся, к примеру, тех, кого поймают без прав и в нетрезвом состоянии. Поправки были приняты, новая норма вступила в силу сегодня, 25 июля.

Теперь тем, кого поймали за рулём после того, как лишили прав, грозит либо «повышенный» штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов (за повторное управление автомобилем без прав). Ранее наказанием было взыскание в размере 30 тыс. рублей.



Для граждан, которые лишены прав и уже дважды заплатили административный штраф за вождение автомобиля без них, предусмотрена уголовная ответственность (часть 1 статьи 264.3 УК РФ). Так, размер взыскания составит от 150 до 250 тыс. рублей, срок обязательных работ – до 360 часов, а принудительных работ или лишения свободы – до одного года. В случае если человек, имеющий такую судимость, снова сядет за руль, его ждёт наказание в соответствии с частью 2 статьи 264.3 УК РФ: штраф от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы / лишение свободы на срок до двух лет.

Одним из важнейших пунктов новой нормы является конфискация автомобилей у нарушителей-собственников в случае привлечения их к уголовной ответственности за серьёзные нарушения ПДД. Речь идёт об управлении транспортом в нетрезвом состоянии (или отказе от медосвидетельствования), выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, превышении скоростного лимита на 60 км/ч и более, также в списке числится и очередное вождение без прав. Решение о конфискации машины принимает суд.



Напомним, такое наказание, как конфискация автомобилей, предполагается ещё одним законом, который был опубликован и вступил в силу в середине текущего месяца: когда нарушителя ловят на выбросе мусора на обочинах дорог, в лесу, в водоохранных зонах и иных подобных объектах. Максимальный размер штрафа для нарушителей составляет 200 тыс. рублей.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что в РФ могут вернуть штрафы за превышение средней скорости: законодатели периодически выступают с соответствующими инициативами. Такая практика применялась с 2013 года и была официально отменена в 2021-ом. Для этого использовали замер показателей в определённых местах – к примеру, на въезде и на выезде из небольшого населённого пункта. После высчитывалась средняя скорость движения, для этого использовали формулу, включающую в себя расстояние между точками и потраченное на путь время. Если показатель превышал допустимый, автовладельцам приходили «письма счастья».

