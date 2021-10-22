«Вездеходер 2021» и «Поехали 2021» переносятся на другие даты

Два главных события этой осени «Вездеходер 2021» и «Поехали 2021», запланированные на 4-5 ноября 2021 года, переносятся на 13-14 ноября 2021.

Организаторы вынуждены перенести мероприятие в связи с Указом Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» . Настоящие ограничения действуют до 7 ноября 2021г.

Организаторы желают приятных выходных и ждут всех отдохнувшими 13 и 14 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Приобретенные ранее билеты на 4-5 ноября автоматически переносятся на новую дату.

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