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«Вездеходер 2021» и «Поехали 2021» переносятся на другие даты

22.10.2021 41 0 0

Два главных события этой осени «Вездеходер 2021» и «Поехали 2021», запланированные на 4-5 ноября 2021 года, переносятся на 13-14 ноября 2021.

 

Организаторы вынуждены перенести мероприятие в связи с Указом Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» . Настоящие ограничения действуют до 7 ноября 2021г.

Организаторы желают приятных выходных и ждут всех отдохнувшими 13 и 14 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Приобретенные ранее билеты на 4-5 ноября автоматически переносятся на новую дату.

Следите за новостями на сайте и в социальных сетях «Поехали 2021» и «Вездеходер 2021».

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