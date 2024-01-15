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Владельцам электромобилей в РФ могут продлить льготный проезд по платным трассам

15.01.2024 69 0 0

Возможность продолжения соответствующего эксперимента обсуждают в Минэкономики, Минтрансе и госкомпании «Автодор».

Власти в РФ продолжают официально придерживаться правительственной концепции по развитию производства и использованию электрического транспорта в стране, согласно которой к началу следующего десятилетия не менее 10% от общего количества производимых в России машин, будут полностью электрическими. В рамках этой стратегии ранее был реализован эксперимент, который дал ряд льгот владельцам «зелёных» машин.

На фото: Zeekr 001

Пилотный эксперимент, проведённый в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года, дал право собственникам электромобилей в РФ безвозмездно пользоваться платными участками федеральных дорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. Для этого владельцы должны были купить или арендовать у «Автодора» транспондер (либо использовать уже действующее устройство), чтобы активировать на нём льготу на проезд. По данным «Коммерсанта», бесплатное пользование платными трассами в РФ для собственников электрокаров хотят продлить.

Согласно подсчётам Минэкономики, за время действия пилотного проекта было зафиксировано более 306 тыс. проездов электромобилей с оформленной льготой по платным участкам перечисленных трасс. Куратор проекта отметил, что больше всего проездов было зафиксировано на Северном обходе Одинцово (свыше 142 тыс. поездок), также популярностью пользуются платные участки М-11 (более 89 тыс. проездов; при этом в основном электромобили «ловили» на головном участке Москва – Солнечногорск). Около 35 тыс. проездов было зафиксировано на автодороге М-4, а на М-3 пришлось менее 3 тыс. поездок.

На фото: Evolute i-Joy и i-Pro

По информации издания, Минэкономики совместно с Минтрансом и госкомпанией «Автодор» (в доверительном управлении которой находится большинство платных трасс в РФ) изучают возможность продления льготы для владельцев электромобилей. Отмечается, что сейчас стороны обсуждают «параметры обеспечения бесплатного проезда» по платным участкам для этой категории пользователей в 2024 году. С начала текущего года собственники «зелёных» машин обязаны платить за проезд по платным дорогам наравне с другими автовладельцами.

В Минэкономики добавили, что в РФ на момент конца июня прошлого года (более свежих данных у ведомства пока нет) было зарегистрировано свыше 30 тыс. электромобилей, этот результат на 23% превышает показатель, зафиксированный в начале года. Согласно отчёту агентства «Автостат», по итогам всего прошлого года в стране было продано более 14 тыс. электрокаров в возрасте до трёх лет, этот показатель в 4,7 раза больше, чем в 2022-м. В первой пятёрке наиболее продаваемых брендов (у покупателей электромобилей) оказались Zeekr, Evolute, Volkswagen, Tesla и Voyah.

На фото: Москвич 3e

В пресс-службе российской компании «Москвич» (пока что столичный завод выпускает один электромобиль – кроссовер 3e) считают, что «такие меры поддержки, как бесплатная парковка и зарядка, отмена транспортного налога, а также проезд по платным дорогам бесплатно, стимулируют водителей рассматривать к покупке электромобили». Производитель выступает с предложением расширить программу, предоставив льготу и юрлицам, являющимся владельцами электрокаров. Компания «Моторинвест», выпускаюшая электромобили Evolute, тоже поддерживает продление льготы.

По словам источника издания, большая часть «льготников» – это владельцы дорогих электромобилей зарубежного производства. Предполагается, что собственники относительно бюджетных «зелёных» машин, выпущенных в РФ, бесплатным проездом по платным дорогам пользовались редко.

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