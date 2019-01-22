Власти решили построить в Москве уже существующую эстакаду
Компания «Мостотрест», находящаяся под контролем Аркадия Ротенберга, и столичная мэрия заключили договор о строительстве на Рублёвском шоссе, между домами 16 и 79, разворотной эстакады. Стоимость контракта составила почти 1,4 млрд рублей. По условиям конкурса, итоги которого подвели в конце 2018 года, подрядчик должен построить объект протяжённостью 728 метров со съездами, подключиться к сетям ГУП «Мосводосток» и т.д. Однако, есть нестыковка: на сегодняшний день разворотная эстакада в этом месте уже построена.
Как сообщает «Коммерсант», работы по строительству эстакады были выполнены в рамках другого контракта, который заключили с ООО «Горизонт». Его стоимость – 10,9 млрд рублей. Он включал в себя также реконструкцию Крылатской и Ярцевской улиц, Кубинки и улицы Боженко. Подрядчик занимался проектом с 2015 года. В сентябре прошлого года был завершён монтаж пролетных строений эстакады, об этом сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Однако в предыдущем конкурсе объект назывался не эстакадой, а тоннелем. Его ширина составляет 11,5 м, а радиус разворота – 39,5 м. В 2017 году ООО «Горизонт» было признано банкротом. В итоге генеральным подрядчиком этой стройки стал «Мостотрест», так что именно силами этой компании в итоге была построена развязка, на которую уже пустили транспорт.
Столичные власти объяснили наличие конкурса на строительство уже существующей эстакады: по словам первого заместителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, нынешний объект является временным: он нужен для изменения схемы движения транспорта из-за реконструкции Ярцевского путепровода. При этом он пояснил, что подрядчик построил её за собственные средства. Судя по всему, в проект с новым конкурсом заложили в том числе ту сумму, которая должна покрыть эти расходы.
Помимо этого «Мостотрест» должен оснастить нынешнюю эстакаду ливнестоками с коллекторами, автоматическими противогололедными системами и устройствами видеонаблюдения ФСО России (в рамках программы «Антитеррор»). Итогом выполнения всех работ станет превращение временной эстакады в постоянную. Пока что не выполнено примерно треть операций по этому проекту.
Оказалось, что от проекта по строительству тоннеля чиновники решили отказаться ещё в процессе проведения работ по проекту от 2015 года. Для этого понадобился бы снос местной автозаправки и перекладка подземных коммуникаций. Поэтому в итоге и было принято решение построить разворотную эстакаду, которую теперь нужно «довести до ума». На это понадобится примерно 2 года.
Напомним, у «Мостотреста» есть «дочка» – компания «Трансстроймеханизация», которая, в частности, участвовала в строительстве Крымского моста, а также занимается проектами на платных трассах Автодора – М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-4 «Дон». Так, в конце прошлого года стало известно о том, что этот подрядчик к концу 2020 года реконструирует два участка автодороги М-4 в Тульской области. Цена контракта – 4,06 млрд рублей.
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