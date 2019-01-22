Власти решили построить в Москве уже существующую эстакаду

На Рублёвском шоссе планируют построить разворотную эстакаду, однако сейчас там уже есть объект, который, судя по документам, должен быть тоннелем.

Компания «Мостотрест», находящаяся под контролем Аркадия Ротенберга, и столичная мэрия заключили договор о строительстве на Рублёвском шоссе, между домами 16 и 79, разворотной эстакады. Стоимость контракта составила почти 1,4 млрд рублей. По условиям конкурса, итоги которого подвели в конце 2018 года, подрядчик должен построить объект протяжённостью 728 метров со съездами, подключиться к сетям ГУП «Мосводосток» и т.д. Однако, есть нестыковка: на сегодняшний день разворотная эстакада в этом месте уже построена.

Как сообщает «Коммерсант», работы по строительству эстакады были выполнены в рамках другого контракта, который заключили с ООО «Горизонт». Его стоимость – 10,9 млрд рублей. Он включал в себя также реконструкцию Крылатской и Ярцевской улиц, Кубинки и улицы Боженко. Подрядчик занимался проектом с 2015 года. В сентябре прошлого года был завершён монтаж пролетных строений эстакады, об этом сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Однако в предыдущем конкурсе объект назывался не эстакадой, а тоннелем. Его ширина составляет 11,5 м, а радиус разворота – 39,5 м. В 2017 году ООО «Горизонт» было признано банкротом. В итоге генеральным подрядчиком этой стройки стал «Мостотрест», так что именно силами этой компании в итоге была построена развязка, на которую уже пустили транспорт.

Столичные власти объяснили наличие конкурса на строительство уже существующей эстакады: по словам первого заместителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, нынешний объект является временным: он нужен для изменения схемы движения транспорта из-за реконструкции Ярцевского путепровода. При этом он пояснил, что подрядчик построил её за собственные средства. Судя по всему, в проект с новым конкурсом заложили в том числе ту сумму, которая должна покрыть эти расходы.

Помимо этого «Мостотрест» должен оснастить нынешнюю эстакаду ливнестоками с коллекторами, автоматическими противогололедными системами и устройствами видеонаблюдения ФСО России (в рамках программы «Антитеррор»). Итогом выполнения всех работ станет превращение временной эстакады в постоянную. Пока что не выполнено примерно треть операций по этому проекту.

Оказалось, что от проекта по строительству тоннеля чиновники решили отказаться ещё в процессе проведения работ по проекту от 2015 года. Для этого понадобился бы снос местной автозаправки и перекладка подземных коммуникаций. Поэтому в итоге и было принято решение построить разворотную эстакаду, которую теперь нужно «довести до ума». На это понадобится примерно 2 года.

Напомним, у «Мостотреста» есть «дочка» – компания «Трансстроймеханизация», которая, в частности, участвовала в строительстве Крымского моста, а также занимается проектами на платных трассах Автодора – М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-4 «Дон». Так, в конце прошлого года стало известно о том, что этот подрядчик к концу 2020 года реконструирует два участка автодороги М-4 в Тульской области. Цена контракта – 4,06 млрд рублей.