Власти решили построить в Москве уже существующую эстакаду

Власти решили построить в Москве уже существующую эстакаду

20 0 0
На Рублёвском шоссе планируют построить разворотную эстакаду, однако сейчас там уже есть объект, который, судя по документам, должен быть тоннелем.
 

Компания «Мостотрест», находящаяся под контролем Аркадия Ротенберга, и столичная мэрия заключили договор о строительстве на Рублёвском шоссе, между домами 16 и 79, разворотной эстакады. Стоимость контракта составила почти 1,4 млрд рублей. По условиям конкурса, итоги которого подвели в конце 2018 года, подрядчик должен построить объект протяжённостью 728 метров со съездами, подключиться к сетям ГУП «Мосводосток» и т.д. Однако, есть нестыковка: на сегодняшний день разворотная эстакада в этом месте уже построена.

эстакада

Как сообщает «Коммерсант», работы по строительству эстакады были выполнены в рамках другого контракта, который заключили с ООО «Горизонт». Его стоимость – 10,9 млрд рублей. Он включал в себя также реконструкцию Крылатской и Ярцевской улиц, Кубинки и улицы Боженко. Подрядчик занимался проектом с 2015 года. В сентябре прошлого года был завершён монтаж пролетных строений эстакады, об этом сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Однако в предыдущем конкурсе объект назывался не эстакадой, а тоннелем. Его ширина составляет 11,5 м, а радиус разворота – 39,5 м. В 2017 году ООО «Горизонт» было признано банкротом. В итоге генеральным подрядчиком этой стройки стал «Мостотрест», так что именно силами этой компании в итоге была построена развязка, на которую уже пустили транспорт.

Depositphotos_36735769_original

Столичные власти объяснили наличие конкурса на строительство уже существующей эстакады: по словам первого заместителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, нынешний объект является временным: он нужен для изменения схемы движения транспорта из-за реконструкции Ярцевского путепровода. При этом он пояснил, что подрядчик построил её за собственные средства. Судя по всему, в проект с новым конкурсом заложили в том числе ту сумму, которая должна покрыть эти расходы.

Помимо этого «Мостотрест» должен оснастить нынешнюю эстакаду ливнестоками с коллекторами, автоматическими противогололедными системами и устройствами видеонаблюдения ФСО России (в рамках программы «Антитеррор»). Итогом выполнения всех работ станет превращение временной эстакады в постоянную. Пока что не выполнено примерно треть операций по этому проекту.

equipment repair on the road

Оказалось, что от проекта по строительству тоннеля чиновники решили отказаться ещё в процессе проведения работ по проекту от 2015 года. Для этого понадобился бы снос местной автозаправки и перекладка подземных коммуникаций. Поэтому в итоге и было принято решение построить разворотную эстакаду, которую теперь нужно «довести до ума». На это понадобится примерно 2 года.

Напомним, у «Мостотреста» есть «дочка» – компания «Трансстроймеханизация», которая, в частности, участвовала в строительстве Крымского моста, а также занимается проектами на платных трассах Автодора – М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-4 «Дон». Так, в конце прошлого года стало известно о том, что этот подрядчик к концу 2020 года реконструирует два участка автодороги М-4 в Тульской области. Цена контракта – 4,06 млрд рублей.

Авто и общество В России Москва московские дороги реконструкция строительство дорог
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi заключила СПИК вместе с АВТОВАЗом, но без Peugeot-Citroen. Это означает, что французам – конец?

Сегодня 21 января был подписан Специальный инвестиционный контракт между ПАО «АВТОВАЗ» и группой партнёров альянса с одной стороны и Министерством…

4926 3 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

334 0 0
Статьи / История
Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался…

17570 0 23
Статьи / Практика
Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может…

4449 2 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3141 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

3726 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2998 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

37404 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29980 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

36735 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31591 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18651 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15062 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42760 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35698 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

28563 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

58736 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48404 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46102 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?