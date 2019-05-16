«Внедорожная» Lada Granta: в продаже почти через год после премьеры

АВТОВАЗ готовится вывести на рынок обновленный приподнятый «сарай» – машины уже начали отгружать дилерам Lada.

Прежний «внедорожный» универсал, как и стандартная «пятидверка», носил имя Kalina. В прошлом году «ягодный» бренд был ликвидирован – хэтчбек и «сарай» после рестайлинга вошли в семейство Granta. Обновленный «кроссовер» представили в августе 2018-го вместе с остальными Грантами, однако такая модификация еще только готовится выйти на рынок. Точную дату АВТОВАЗ пока не объявил, но машины уже начали поставлять в салоны: короткий ролик, в котором запечатлен автовоз с Granta Cross в фирменном оранжевом цвете, опубликовал клуб Lada Granta FL.

От обычного универсала кросс-версия отличается, конечно, наличием черного пластикового обвеса. На дверях есть черные же защитные накладки, в том же цвете выполнены ручки и плашка над задним номерным знаком. В салоне наверняка появились цветные декоративные вставки – так было у прежней Kalina Cross.

Кроме того, у Lada Granta Cross увеличен дорожный просвет, хотя точные цифры пока неизвестны. У дореформенного кросс-универсала этот показатель равен 183 мм (на 23 мм больше, чем у прежнего «сарая»). Для сравнения, дорожный просвет универсала Lada Vesta Cross составляет 203 мм.

1 / 3 Lada Granta Cross 2 / 3 Lada Granta Cross 3 / 3 Lada Granta Cross

Как и предыдущий «кроссовер», рестайлинговая модель, вероятно, будет доступна с бензиновым мотором 1.6 мощностью 87 или 106 л.с. Базовая версия двигателя сочетается с пятиступенчатой «механикой», второму варианту еще положена роботизированная коробка АМТ. Мотор с отдачей в 98 л.с. и четырехступенчатый «автомат» для дореформенной Kalina Cross не был предусмотрен, обновленному «внедорожному» универсалу эта пара также вряд ли достанется.

1 / 3 Стандартный универсал Lada Granta 2 / 3 Стандартный универсал Lada Granta 3 / 3 Стандартный универсал Lada Granta

Цены официально пока не названы. Обычный универсал Lada Granta сегодня стоит от 461 900 рублей. Впрочем, такую сумму просят за базовое исполнение, которого у Kalina Cross никогда не было: модель предлагалась в средней и топовой комплектациях. Обновленный обычный «сарай» Granta в средней версии Comfort обойдется минимум в 541 500 рублей, богатая комплектация Luxe стоит от 579 800 рублей.

Отметим, прежняя Kalina Cross была весьма популярна: по данным Kolesa.ru, всего в прошлом году в России реализовали 13 589 дорестайлинговых автомобилей «ягодного» семейства, из этого числа на «кроссовер» пришлось 7539 экземпляров.