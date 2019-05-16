«Внедорожная» Lada Granta: в продаже почти через год после премьеры
Прежний «внедорожный» универсал, как и стандартная «пятидверка», носил имя Kalina. В прошлом году «ягодный» бренд был ликвидирован – хэтчбек и «сарай» после рестайлинга вошли в семейство Granta. Обновленный «кроссовер» представили в августе 2018-го вместе с остальными Грантами, однако такая модификация еще только готовится выйти на рынок. Точную дату АВТОВАЗ пока не объявил, но машины уже начали поставлять в салоны: короткий ролик, в котором запечатлен автовоз с Granta Cross в фирменном оранжевом цвете, опубликовал клуб Lada Granta FL.
От обычного универсала кросс-версия отличается, конечно, наличием черного пластикового обвеса. На дверях есть черные же защитные накладки, в том же цвете выполнены ручки и плашка над задним номерным знаком. В салоне наверняка появились цветные декоративные вставки – так было у прежней Kalina Cross.
Кроме того, у Lada Granta Cross увеличен дорожный просвет, хотя точные цифры пока неизвестны. У дореформенного кросс-универсала этот показатель равен 183 мм (на 23 мм больше, чем у прежнего «сарая»). Для сравнения, дорожный просвет универсала Lada Vesta Cross составляет 203 мм.
Как и предыдущий «кроссовер», рестайлинговая модель, вероятно, будет доступна с бензиновым мотором 1.6 мощностью 87 или 106 л.с. Базовая версия двигателя сочетается с пятиступенчатой «механикой», второму варианту еще положена роботизированная коробка АМТ. Мотор с отдачей в 98 л.с. и четырехступенчатый «автомат» для дореформенной Kalina Cross не был предусмотрен, обновленному «внедорожному» универсалу эта пара также вряд ли достанется.
Цены официально пока не названы. Обычный универсал Lada Granta сегодня стоит от 461 900 рублей. Впрочем, такую сумму просят за базовое исполнение, которого у Kalina Cross никогда не было: модель предлагалась в средней и топовой комплектациях. Обновленный обычный «сарай» Granta в средней версии Comfort обойдется минимум в 541 500 рублей, богатая комплектация Luxe стоит от 579 800 рублей.
Отметим, прежняя Kalina Cross была весьма популярна: по данным Kolesa.ru, всего в прошлом году в России реализовали 13 589 дорестайлинговых автомобилей «ягодного» семейства, из этого числа на «кроссовер» пришлось 7539 экземпляров.
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