Внедорожник Ford Bronco возродится сразу в четырёх моделях! Две из них – рамные

Внедорожник Ford Bronco возродится сразу в четырёх моделях! Две из них – рамные

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В СМИ просочились новые подробности о возрождённом рамном внедорожнике Ford Bronco и его младшем брате с несущим кузовом. Оказывается, у каждого будет как минимум две версии.
 

Год назад компания Ford анонсировала внедорожник Ford Bronco нового поколения и стилистически близкий кроссовер, известный пока что под условным именем Bronco-младший. В ноябре прошлого года в Сеть утекли снимки Bronco-младшего, сделанные на дилерской конференции в Лас-Вегасе, а недавно прошла очередная такая конференция в Палм-Бич, где наиболее крупным продавцам показали старший рамный внедорожник. Фотографий, к сожалению, на сей раз нет – после прошлого раза организаторы мероприятия предусмотрительно конфисковали у участников смартфоны, но некоторые из них на правах анонимности впоследствии живо описали увиденную машину на словах, их цитирует американское издание Automotive News.

Выяснилось, что новый рамный Bronco будет иметь очень характерный ретро-лук с круглыми фарами и прямоугольной радиаторной решёткой, напоминающими об одноимённой модели первого поколения середины 60-х (на заходной фотографии). У внедорожника будут две модификации, с трёх- и пятидверным кузовом, причём у обеих будут съемная крыша и двери, как у Jeep Wrangler, а зеркала заднего вида для удобства крепятся на передних стойках, то есть обзорность со снятыми дверями не пострадает. В целом дизайн автомобиля произвёл на дилеров сильное впечатление, и многие из них уверены, что новый Bronco произведёт на рынке эффект разорвавшейся бомбы. О технике новых сведений нет, но ранее инсайдеры сообщали, что Ford разрабатывает классический рамный автомобиль с неразрезными мостами и уникальной 7-ступенчатой МКП. Автоматическая коробка тоже, разумеется, будет.

Что до Bronco-младшего, то он, как известно, будет иметь более современный облик и менее продвинутую с точки зрения езды по бездорожью технику, ведь его основе – легковая платформа Фокуса четвёртого поколения. По уточнённым данным, на базе младшенького будет сделан также пикап с несущим кузовом, то есть всего семейство Bronco будет насчитывать как минимум четыре модели. Напомним, что слухи о компактном пикапе на базе Фокуса появились ещё в прошлом году, но тогда речь шла о преемнике модели Courier, а теперь выяснилось, что маленький грузовичок запишут в ряды Bronco, то есть можно ожидать, что дизайн у него будет довольно грозный.

Выход на рынок Bronco-младшего запланирован на середину следующего года, тогда как пикап придётся подождать как минимум до 2021 года. Рамный Bronco появится в продаже в конце 2020-го.

Семейство Bronco наряду с целым выводком электрокаров должны поправить пошатнувшееся финансовое положение компании Ford, из-за которого он решил отказаться от выпуска большинства легковушек и сократить присутствие в Европе. До сих пор не прояснилась ситуация с российскими заводами «синего овала», но, скорее всего, в нашей стране представлять марку останутся лишь коммерческие модели, а значит и новые Bronco мы вряд ли увидим.

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