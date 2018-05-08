Внедорожник Rolls-Royce Cullinan: опубликовано первое изображение

Компания Rolls-Royce опубликовала первый тизер своего внедорожника. Напомним, модель такого типа в линейке бренда появится впервые за всю его историю и получит имя Cullinan в честь самого крупного и безупречного алмаза в истории.
На опубликованном фото представлена часть кормы Rolls-Royce Cullinan, на которой можно детально рассмотреть задний фонарь, выполненный в стилистике представленного ранее седана Phantom.
О самом автомобиле производитель пока немногословен, практически все технические детали держатся в секрете. Известно лишь, что Cullinan построен на одной с вышеупомянутым Phantom платформе – Architecture of Luxury, что переводится с английского как «Архитектура роскоши». В конструкции «тележки» широко применяется алюминий для снижения массы.
Скорее всего, под капотом Cullinan будет и тот же двигатель, что у Phantom – битурбированный V12 объемом 6,75 литра, отдача которого составляет 563 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Без сомнения, у автомобиля будет система полного привода.
Ранее Rolls-Royce анонсировал наличие особых посадочных мест у внедорожника. Правда, будет ли это опцией или стандартным оборудованием пока неясно.
Напомним, премьера Rolls-Royce Cullinan запланирована на 10 мая текущего года, о чем проинформировал официальный сайт бренда.
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