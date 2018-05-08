Внедорожник Rolls-Royce Cullinan: опубликовано первое изображение

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan: опубликовано первое изображение

152 0 0
Британский производитель начал тизерную кампанию своей новинки в преддверии скорого дебюта.

Компания Rolls-Royce опубликовала первый тизер своего внедорожника. Напомним, модель такого типа в линейке бренда появится впервые за всю его историю и получит имя Cullinan в честь самого крупного и безупречного алмаза в истории.

rolls-royce-cullinan-teaser

На опубликованном фото представлена часть кормы Rolls-Royce Cullinan, на которой можно детально рассмотреть задний фонарь, выполненный в стилистике представленного ранее седана Phantom.

rolls_royce_cullinan_3[1]

О самом автомобиле производитель пока немногословен, практически все технические детали держатся в секрете. Известно лишь, что Cullinan построен на одной с вышеупомянутым Phantom платформе – Architecture of Luxury, что переводится с английского как «Архитектура роскоши». В конструкции «тележки» широко применяется алюминий для снижения массы.

rolls_royce_cullinan_4[1]

Скорее всего, под капотом Cullinan будет и тот же двигатель, что у Phantom – битурбированный V12 объемом 6,75 литра, отдача которого составляет 563 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Без сомнения, у автомобиля будет система полного привода.

Aston_Martin-Rapide_AMR-2018-1600-1a-2[1]

Ранее Rolls-Royce анонсировал наличие особых посадочных мест у внедорожника. Правда, будет ли это опцией или стандартным оборудованием пока неясно.

Напомним, премьера Rolls-Royce Cullinan запланирована на 10 мая текущего года, о чем проинформировал официальный сайт бренда.

Теги: Новинки , британские автомобили , британские внедорожники , британские кроссоверы , дорогие автомобили , мощные автомобили , роскошные автомобили , Cullinan , Rolls-Royce
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
24 Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч
19 Тест-драйвы / Одиночные
Глянец, турбина и мягкий пластик: первый тест-драйв Dongfeng AX4
18 Новости / Новинки
«Кортеж» всё-таки успели доделать к инаугурации Путина
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
«Кортеж» всё-таки успели доделать к инаугурации Путина

В ходе церемонии инаугурации президента РФ 7 мая 2018 года прошла первая презентация лимузина семейства машин, построенных на Единой модульной…

8918 18 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Тесты
Кортеж, Rolls-Royce или Bentley? Тест на знание авто президента

Сегодня в отечественном автомобильном мире состоялось историческое событие: на инаугурации президента миру был явлен новый правительственный лимузин из проекта «Кортеж». Кто-то говорит, что в его дизайне много явных…

3157 2 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ещё походит: покупаем Toyota Land Cruiser 100 за миллион рублей

По старой доброй традиции пару раз в месяц мы пробуем купить легенду, которая еще подает признаки жизни. В этот раз мы решили обратиться к старой доброй классике, тем более, что “крузак-сотка” – автомобиль культовый,…

10139 3 5
Статьи / История
Массовые и неизвестные советские «инвалидки» и их конкуренты

В предыдущей статье о послевоенных так называемых инвалидках мы впервые коснулись простейших и ныне прочно забытых трехколесных мотоколясок, оказавших важную помощь советским воинам-инвалидам. В этой статье расскажем об…

3942 4 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mini Hatch R50 с пробегом: протечки задней двери и картонный потолок

Покупая маленькую машину, будущий владелец заранее соглашается с тем, что его будут окружать дешевые материалы, комфорт будет весьма относительным, динамика – в лучшем случае умеренной. Во всяком случае, так было до…

2075 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

21732 24 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

454357 19 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

96500 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

46338 6 17
Тест-драйвы / Одиночные
На лицо японские, странные внутри: тест-драйв Toyota RAV4 c дизелем

Toyota RAV4 нового пятого поколения должен появиться уже в этом году. Казалось бы, какой смысл рассказывать о рестайлинговой турбодизельной версии кроссовера образца 2016 года? Как оказывается, немалый. Официальное…

39307 1 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

67963 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

16585 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

10417 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25928 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

47494 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

8080 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

217910 14 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

108035 13 14
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

58600 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?