«Внедорожный» Renault Logan не для РФ: теперь Crossover, причём в старом кузове

Компания Renault представила кросс-версию бюджетного седана, предназначенную для эквадорского рынка.

Мировая премьера «внедорожного» Logan состоялась в конце августа прошлого года на Московском автосалоне. Российская версия такой «четырехдверки» имеет в названии приставку Stepway, как и «приподнятый» хэтч Sandero. Для нашего рынка и стандартные, и «кроссовые» седаны и «пятидверки» производят на АВТОВАЗе в Тольятти, «внедорожные» версии также поставляют в Казахстан. А теперь стало известно о том, что кросс-седан появится еще и в Южной Америке.

На данный момент «внедорожный» Logan представлен только в Эквадоре, там модель зовется Crossover. Любопытно, что «кроссовер» был анонсирован для этой страны еще в ноябре 2018-го, но продвигать новинку начали лишь в январе 2019-го, причем рекламируют седан в соцсетях, а вот на местном официальном сайте марки его пока нет. В Южной Америке до сих пор продают дореформенные Logan и Sandero, так что и Crossover создан на базе дорестайлинговой машины. Автомобили для эквадорского рынка производят в соседней Колумбии (там кросс-версия еще не доступна).

Как и российский Logan Stepway, предназначенный для Эквадора кросс-седан получил пластиковый неокрашенный обвес по периметру кузова. Из отличий – на крыше Crossover установили рейлинги, на дверях появились черные молдинги, тогда как у нашего варианта такого «набора» нет. Зато у российского кросс-седана имеются защитные вставки на бамперах, а Logan Crossover они не достались. Дорожный просвет эквадорской версии составляет 195 мм вместо 157 мм у стандартной локальной «четырехдверки» (у российского обычного Логана этот показатель равен 155 мм, в версии Stepway – те же 195 мм).

Renault Logan Crossover оснащен бензиновым двигателем 1.6 мощностью 105 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Для стандартного седана в Эквадоре с таким мотором еще предусмотрен четырехступенчатый «автомат». Кроме того, «просто» Logan там доступен с 85-сильным двигателем 1.6 и 5МКП. Привод, разумеется, только передний.

1 / 3 Renault Logan Stepway для России 2 / 3 Renault Logan Stepway для России 3 / 3 Renault Logan Stepway для России

В России Logan Stepway можно купить с мотором 1.6 мощностью 82, 102 или 113 л.с. Коробки – также 5МКП или 4АКП. Плюс у нас в продаже есть спецверсия Logan Stepway City: такой седан представлен с 113-сильным двигателем и вариатором X-Tronic.

Кросс-версия Логана наверняка доберется и до других стран Южной Америки, хотя именно эквадорский вариант может остаться «эксклюзивом». Дело в том, что Renault готовится вывести на южноамериканский рынок обновленные Logan и Sandero, которые внешне отличаются от машин, доступных на других континентах. Скорее всего, «внедорожная» модификация появится уже у рестайлингового Logan.

У нас Logan Stepway стоит от 662 990 рублей. Заказы на седаны начали принимать в октябре 2018-го, о старте «живых» продаж российский офис Renault объявил в декабре. Тем не менее, по информации Kolesa.ru, автомобили начали передавать клиентам уже в ноябре. Итого, по итогам двух последних месяцев 2018-го в РФ было реализовано 672 кросс-седана.

Кстати, Kolesa.ru уже испытал «внедорожный» Renault Logan. Все подробности – в нашем материале.