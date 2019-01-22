«Внедорожный» Renault Logan не для РФ: теперь Crossover, причём в старом кузове

«Внедорожный» Renault Logan не для РФ: теперь Crossover, причём в старом кузове

145 0 0
Компания Renault представила кросс-версию бюджетного седана, предназначенную для эквадорского рынка.
 

Мировая премьера «внедорожного» Logan состоялась в конце августа прошлого года на Московском автосалоне. Российская версия такой «четырехдверки» имеет в названии приставку Stepway, как и «приподнятый» хэтч Sandero. Для нашего рынка и стандартные, и «кроссовые» седаны и «пятидверки» производят на АВТОВАЗе в Тольятти, «внедорожные» версии также поставляют в Казахстан. А теперь стало известно о том, что кросс-седан появится еще и в Южной Америке.

Renault Logan Crossover

Renault Logan Crossover

На данный момент «внедорожный» Logan представлен только в Эквадоре, там модель зовется Crossover. Любопытно, что «кроссовер» был анонсирован для этой страны еще в ноябре 2018-го, но продвигать новинку начали лишь в январе 2019-го, причем рекламируют седан в соцсетях, а вот на местном официальном сайте марки его пока нет. В Южной Америке до сих пор продают дореформенные Logan и Sandero, так что и Crossover создан на базе дорестайлинговой машины. Автомобили для эквадорского рынка производят в соседней Колумбии (там кросс-версия еще не доступна).

Как и российский Logan Stepway, предназначенный для Эквадора кросс-седан получил пластиковый неокрашенный обвес по периметру кузова. Из отличий – на крыше Crossover установили рейлинги, на дверях появились черные молдинги, тогда как у нашего варианта такого «набора» нет. Зато у российского кросс-седана имеются защитные вставки на бамперах, а Logan Crossover они не достались. Дорожный просвет эквадорской версии составляет 195 мм вместо 157 мм у стандартной локальной «четырехдверки» (у российского обычного Логана этот показатель равен 155 мм, в версии Stepway – те же 195 мм).

Renault Logan Crossover оснащен бензиновым двигателем 1.6 мощностью 105 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Для стандартного седана в Эквадоре с таким мотором еще предусмотрен четырехступенчатый «автомат». Кроме того, «просто» Logan там доступен с 85-сильным двигателем 1.6 и 5МКП. Привод, разумеется, только передний.

1 / 3
Renault Logan Stepway для России
2 / 3
Renault Logan Stepway для России
3 / 3
Renault Logan Stepway для России

В России Logan Stepway можно купить с мотором 1.6 мощностью 82, 102 или 113 л.с. Коробки – также 5МКП или 4АКП. Плюс у нас в продаже есть спецверсия Logan Stepway City: такой седан представлен с 113-сильным двигателем и вариатором X-Tronic.

Кросс-версия Логана наверняка доберется и до других стран Южной Америки, хотя именно эквадорский вариант может остаться «эксклюзивом». Дело в том, что Renault готовится вывести на южноамериканский рынок обновленные Logan и Sandero, которые внешне отличаются от машин, доступных на других континентах. Скорее всего, «внедорожная» модификация появится уже у рестайлингового Logan.

У нас Logan Stepway стоит от 662 990 рублей. Заказы на седаны начали принимать в октябре 2018-го, о старте «живых» продаж российский офис Renault объявил в декабре. Тем не менее, по информации Kolesa.ru, автомобили начали передавать клиентам уже в ноябре. Итого, по итогам двух последних месяцев 2018-го в РФ было реализовано 672 кросс-седана.

Кстати, Kolesa.ru уже испытал «внедорожный» Renault Logan. Все подробности – в нашем материале.

 

Авторынок За рубежом Новинки кросс-седан седаны французская иномарка Logan Logan Stepway Renault
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi заключила СПИК вместе с АВТОВАЗом, но без Peugeot-Citroen. Это означает, что французам – конец?

Сегодня 21 января был подписан Специальный инвестиционный контракт между ПАО «АВТОВАЗ» и группой партнёров альянса с одной стороны и Министерством…

4244 2 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

221 0 0
Статьи / История
Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался…

16939 0 23
Статьи / Практика
Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может…

4413 2 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3116 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

3711 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2989 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

37357 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29960 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

36548 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31583 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18644 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15057 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42751 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35688 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

28452 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

58708 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48392 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46086 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?