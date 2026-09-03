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Внедорожник GAC Yue 7 выходит на рынок

03.09.2026 682 0 0
Внедорожник GAC Yue 7 выходит на рынок

Концерн GAC начал принимать заказы на новый гибридный SUV. Модель представлена в четырех комплектациях, топ-версия имеет пневмоподвеску и продвинутый автопилот.

Первый показ внедорожника Trumpchi Yue 7 (бренд Trumpchi используют только в Китае) концерн GAC провел весной на Пекинском автосалоне, в начале августа рассекретили необычный интерьер. Теперь в Китае состоялась полноценная презентация, в рамках которой были озвучены комплектации и предварительные цены, а также стартовал прием заявок.

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Пятиместный GAC Trumpchi Yue 7 имеет раму, интегрированную в кузов. Как и положено, внедорожник получил брутальный дизайн. У новинки внушительные бамперы, массивные колесные арки и распашная багажная дверь, на которой могут быть запаска или «рюкзак». По бокам от основных блоков фар расположены выстроившиеся столбиками квадратные светодиодные секции. Фары вдобавок объединены между собой плашкой, а на ней вместо привычной эмблемы красуется крупная надпись GAC. Задние фонари сделали в виде «песочных часов».

Длина Yue 7 равна 4999 или 5045 мм (с учетом кофра/запаски), ширина – 2004 мм, высота – 1916 или 1933 мм, колесная база – 2900 мм. Стандартные колеса – 18-дюймовые, за доплату предусмотрены 20-дюймовые, а также внедорожная резина. Паспортный дорожный просвет – 230 мм. Объем багажника составляет 745 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда – 1860 литров.

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В салоне перед водителем установлена приборка, состоящая из трех небольших экранов. Дублирует показатели гигантское и узкое табло практически во всю ширину передней панели, причем оно установлено впритык к лобовому стеклу. По центру — основной планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. Все перечисленное добро идет в базе.

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Под главным сенсорным дисплеем находится ряд физических кнопок. Клавиши есть и в верхней части двухэтажного тоннеля, там же расположены крупная шайба, лоток для беспроводной зарядки и подстаканники. Перед передним пассажиром – открытая полка. Также предусмотрены магнитные крепления – например, к потолку можно «прилепить» бокс с салфетками.

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GAC Trumpchi Yue 7 – это подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 170 л.с. Всего у модели четыре комплектации, две начальные – переднеприводные, с 279-сильным электромотором. На задней оси остальных двух версий установлен отдельный электродвигатель мощностью 299 л.с., то есть два электромотора таких исполнений вместе выдают 578 л.с. Самому дешевому Yue 7 досталась батарея емкостью 28,3 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 161 км по циклу CLTC. Прочие варианты оснащены батареей CATL емкостью 45,97 кВт*ч, запас хода на электротяге – 261 или 259 км (передний/полный привод). Переднеприводный SUV разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,49 секунды, полноприводный – за 4,2 секунды. Максимальная скорость едина для всех исполнений – 200 км/ч.

В списке оборудования начальных версий GAC Trumpchi Yue 7 помимо упомянутых выше экранов значатся: панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Полноприводные варианты – это еще блокировка заднего дифференциала. Наконец, топовый внедорожник имеет пневмоподвеску и расширенный комплекс водительских ассистентов, который, в частности, включает лидар над лобовым стеклом и три радара миллиметрового диапазона (в остальных комплектациях – один такой радар). 

Среди опций – блокировка переднего дифференциала, массажер передних кресел, встроенный в тоннель отсек с функциями подогрева и охлаждения, аудиосистема с 20 динамиками вместо стандартных 12. Правда, первым клиентам многие «допы» достанутся бесплатно.

Без учета акций за GAC Trumpchi Yue 7 сейчас просят 179 800 – 225 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 2,9 млн рублей по актуальному курсу. Не исключено, что после запуска «живых» продаж реальные цены окажутся ниже предварительных. Ожидается, что новинку GAC будут поставлять и на экспорт, но для России модель пока не анонсировали.

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