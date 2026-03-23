Внедорожник GMC Yukon может получить мотор от Cadallac Escalade-V

Американская марка GMC, входящая в состав концерна General Motors, представила внедорожник Yukon актуального поколения в 2020 году, его ближайшим родственником является Chevrolet Tahoe (марка Шевроле тоже принадлежит GM). Рестайлинг Юкон пережил летом 2024-го, а теперь, вероятно, готовится к очередной модернизации, которая снова может затронуть его «начинку».

Отметим, у нынешнего GMC Yukon роль базового мотора исполняет модернизированный в ходе последнего рестайлинга рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax объёмом 3,0-литра. Его максимальная мощность составляет 309 л.с., а крутящий момент – 671 Нм. Также в актуальной гамме числятся бензиновые атмосферники V8 – объёмом 5,3 и 6,2 литра, их отдача составляет 360 л.с. (519 Нм) и 426 л.с. (624 Нм) соответственно. Все двигатели работают в паре с десятиступенчатым автоматом.

Однако по данным Car & Driver, в дальнейшем моторная линейка GMC Yukon может пополниться за счёт ещё одного варианта «начинки» – такой же, как у топового внедорожника Cadillac Escalade-V (марка Кадиллак тоже входит в состав концерна GM). Как Kolesa.ru сообщал ранее, у него под капотом располагается нижневальный LT4 V8 объёмом 6,2 литра с прикрученным к нему приводным нагнетателем Eaton объёмом 2,65 литра.

Напомним, максимальная мощность этого двигателя составляет 691 л.с., а крутящий момент – 885 Нм. В пару ему положена перенастроенная десятиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач. Межосевая муфта в системе полного привода имеет постоянный преднатяг, задний межколёсный дифференциал снабжён электронноуправляемой блокировкой.

Ожидается, что версия GMC Yukon с новой техникой станет топовой и, соответственно получит самый высокий ценник. На сегодняшний день на американском рынке стоимость внедорожника в самом богатом ныне исполнении Denali Ultimate составляет 103 900 долларов (эквивалентно примерно 8,5 млн рублей по текущему курсу). Тем не менее, новый Юкон всё-таки должен оказаться дешевле по сравнению с премиальным родственником: ценник Cadillac Escalade-V в США на сегодняшний день стартует с отметки 168 000 долларов (около 13,8 млн рублей).

По предварительным данным, новая «начинка» появится у внедорожника GMC Yukon в средней версии AT4 Ultimate. Его стоимость, согласно официальному сайту марки, равна 97 900 долларов (около 8,1 млн рублей). Согласно данным издания, топовая версия с мощным V8 появится в гамме полноразмерного SUV уже в 2027 модельном году.

Тем временем, у дорогого внедорожника имеется особенная версия: Hennessey Cadillac Escalade-V оснастили модернизированной техникой – 1019-сильным мотором V8 объёмом 6,2 литра, максимальный крутящий момент которого равен 1196 Нм.