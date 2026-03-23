Внедорожник GMC Yukon может получить мотор от Cadallac Escalade-V

23.03.2026 1588 0 1
Ожидается, что под капотом полноразмерного SUV американской марки окажется 691-сильный турбомотор V8 объёмом 6,2 литра.

Американская марка GMC, входящая в состав концерна General Motors, представила внедорожник Yukon актуального поколения в 2020 году, его ближайшим родственником является Chevrolet Tahoe (марка Шевроле тоже принадлежит GM). Рестайлинг Юкон пережил летом 2024-го, а теперь, вероятно, готовится к очередной модернизации, которая снова может затронуть его «начинку».

На фото: GMC Yukon AT4 Ultimate

Отметим, у нынешнего GMC Yukon роль базового мотора исполняет модернизированный в ходе последнего рестайлинга рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax объёмом 3,0-литра. Его максимальная мощность составляет 309 л.с., а крутящий момент – 671 Нм. Также в актуальной гамме числятся бензиновые атмосферники V8 – объёмом 5,3 и 6,2 литра, их отдача составляет 360 л.с. (519 Нм) и 426 л.с. (624 Нм) соответственно. Все двигатели работают в паре с десятиступенчатым автоматом.

Однако по данным Car & Driver, в дальнейшем моторная линейка GMC Yukon может пополниться за счёт ещё одного варианта «начинки» – такой же, как у топового внедорожника Cadillac Escalade-V (марка Кадиллак тоже входит в состав концерна GM). Как Kolesa.ru сообщал ранее, у него под капотом располагается нижневальный LT4 V8 объёмом 6,2 литра с прикрученным к нему приводным нагнетателем Eaton объёмом 2,65 литра.

Напомним, максимальная мощность этого двигателя составляет 691 л.с., а крутящий момент – 885 Нм. В пару ему положена перенастроенная десятиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач. Межосевая муфта в системе полного привода имеет постоянный преднатяг, задний межколёсный дифференциал снабжён электронноуправляемой блокировкой.

На фото: салон GMC Yukon AT4 Ultimate

Ожидается, что версия GMC Yukon с новой техникой станет топовой и, соответственно получит самый высокий ценник. На сегодняшний день на американском рынке стоимость внедорожника в самом богатом ныне исполнении Denali Ultimate составляет 103 900 долларов (эквивалентно примерно 8,5 млн рублей по текущему курсу). Тем не менее, новый Юкон всё-таки должен оказаться дешевле по сравнению с премиальным родственником: ценник Cadillac Escalade-V в США на сегодняшний день стартует с отметки 168 000 долларов (около 13,8 млн рублей).

На фото: Cadillac Escalade-V
По предварительным данным, новая «начинка» появится у внедорожника GMC Yukon в средней версии AT4 Ultimate. Его стоимость, согласно официальному сайту марки, равна 97 900 долларов (около 8,1 млн рублей). Согласно данным издания, топовая версия с мощным V8 появится в гамме полноразмерного SUV уже в 2027 модельном году.

Тем временем, у дорогого внедорожника имеется особенная версия: Hennessey Cadillac Escalade-V оснастили модернизированной техникой – 1019-сильным мотором V8 объёмом 6,2 литра, максимальный крутящий момент которого равен 1196 Нм.

внедорожник авторынок слухи General Motors ДВС GMC GMC Yukon Chevrolet Chevrolet Tahoe Cadillac Cadillac Escalade

 

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 567 37 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1149 1 0 21.03.2026
Статьи / Практика Пустой бак убивает бензонасос, а ABS удлиняет тормозной путь: факты, похожие на мифы Мы продолжаем изучать мифы и стереотипы, которыми в буквальном смысле слова кишит автомобильная вселенная. Только, в отличие от прошлой публикации, посвященной исключительно развенчанию лож... 3155 1 2 20.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47755 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18573 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 8831 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
37 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
15 Кроссовер Volga K50: первые фотографии и подробности
9 Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера
