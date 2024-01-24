Внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra: известна новая дата старта продаж в России

Ожидается, что на нашем рынке вездеход будет доступен с бензиновой двухлитровой турбочетверкой, задним или полным приводом.

Российская презентация рамного внедорожника Oting Paladin состоялась в конце ноября прошлого года. Тогда сообщалось, что продажи модели планируется начать в РФ в середине января 2024-го, однако теперь выяснилось, что старт отложен до февраля: новый срок появился на местном сайте марки.

Напомним, Oting – это бренд компании Sinomach Automobile, которая, в свою очередь, является «дочкой» китайского концерна Sinomach, славящегося, прежде всего, производством промышленного оборудования. Россия же станет первым экспортным рынком для дочерней фирмы, занимающейся, в том числе, импортом в родной Китай автомобилей мировых марок. При этом своих пассажирских моделей у Sinomach нет: Oting Paladin представляет собой переделанный Nissan Terra производства компании Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Ниссана и Dongfeng (в Поднебесной внедорожник сегодня продают как Dongfeng Paladin).

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По габаритам Паладин близок к Mitsubishi Pajero Sport или Haval H9: длина модели Oting равна 4882 мм, колесная база – 2850 мм, паспортный дорожный просвет – 215 мм. У нас внедорожник предложат только с пятиместным салоном. В зависимости от комплектации в арсенале модели значатся мультимедиа-система с вертикальным тачскрином, виртуальная приборка, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и комплекс электронных ассистентов.



Для России заявлена бензиновая турбочетверка 2.0 от СП Shenyang Aerospace Mitsubishi, мотор выдает 228 л.с. и 360 Нм, он сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом ZF. В нашей стране базовый Oting Paladin будет доступен с задним приводом, остальные версии – полноприводные (part-time с жестким подключением передней оси), с блокировкой заднего дифференциала.



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В рамках прошлогодней премьеры озвучили и цены – от 3,8 млн до 4,5 млн рублей. Впрочем, не исключено, что окончательный прайс-лист все же окажется иным.



Между тем Kolesa.ru уже познакомился с внедорожником Oting Paladin, все подробности – в нашем материале.