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Внедорожник Range Rover Sport Electric готовится к скорому дебюту

16.07.2026 66 0 0
Внедорожник Range Rover Sport Electric готовится к скорому дебюту

Британская марка показала прототип грядущей полностью «зелёной» новинки на специальном мероприятии в Гудвуде (Великобритания). Ожидается, что такой SUV дебютирует в конце 2026 года.

Land Rover выпускает Range Rover Sport с 2005 года, а внедорожник актуального третьего поколения дебютировал в мае 2022-го. Серийный топовый вариант с прибавкой SV к названию пополнил гамму летом 2025-го. Сейчас модель готовится к плановому обновлению в середине жизненного цикла. Одной из важнейших обновок станет появление в линейке версии с полностью электрической начинкой.

На фото: прототип Range Rover Sport Electric
На фото: прототип Range Rover Sport Electric
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На фото: прототип Range Rover Sport Electric
На фото: прототип Range Rover Sport Electric
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О том, что у Range Rover Sport будет версия с прибавкой Electric к названию, известно уже не первый год. Так, ещё в августе 2024 года мы публиковали шпионские снимки тестового прототипа «зелёной» модификации внедорожника. А теперь британцы официально показали новые прототипы Range Rover Sport Electric, впрочем, они по-прежнему «одеты» в актуальный кузов модели, дебютировавшей в 2022-м, хотя им достались новые колёсные диски и особые наклейки на кузове.

Британская компания показала прототипы Range Rover Sport Electric в рамках специального мероприятия, которое прошло в Гудвуде (Великобритания). В ходе «показательных испытаний» внедорожники «прогнали» через самолёт, заставили въехать на высокую рампу и съехать с неё, прокатили по холмам бездорожья и погоняли по треку. В общем, постарались всячески продемонстрировать, что «электрички» могут всё то же самое, что и «углеводородные» версии Range Rover Sport.

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Официальной информации о «начинке» грядущего «зелёного» внедорожника пока нет. По предварительным данным, у новинки будет 800-вольтовая архитектура, литий-ионная тяговая батарея ёмкостью около 100 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у такого внедорожника, вероятно, превысит 500 км (по циклу WLTP). Грядущей модели прочат полный привод и двухмоторную силовую установку (по одному на каждой оси), совокупная мощность которой составит примерно 550 л.с.

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Британская компания JLR также подтвердила, что в гамме обновлённого Range Rover Sport останутся модификации с бензиновыми и дизельными шестицилиндровыми двигателями, бензиновым мотором V8 в составе MHEV-системы, а также с подключаемыми гибридными установками. Отметим, все перечисленные варианты есть в гамме нынешней модели. Не исключено, что они перейдут рестайлинговому внедорожнику без изменений.

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В компании пообещали раскрыть подробности о «зелёной» новинке позже и при этом отметили, что она дебютирует до конца текущего года. Цены Range Rover Sport Electric тоже станут известны позже. На домашнем рынке, в Великобритании, стоимость актуального внедорожника стартует с отметки 77 620 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 8,17 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант здесь просят не менее 106 890 фунтов стерлингов (около 11,3 млн рублей).

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Минувшей весной стало известно о том, что у Range Rover Sport появилась юбилейная спецверсия Twenty Edition. Такой внедорожник получил оснащение комплектации SV, эксклюзивные цвета для кузова и отличительный декор, но техника ему досталась стандартная.

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Обновлено 17.07.2026

 

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