Внедорожник Tank 700 в России: объявлена цена новой версии Hi-Performance

Российские дилеры Tank начали принимать заказы на флагманский вездеход в исполнении Hi-Performance. Как и топовый «семисотый», такой вариант получил гибридную установку. Но если самая дорогая версия имеет карбоновый обвес, то у новой комплектации стандартный дизайн.

Рамный внедорожник Tank 700 стартовал в России в прошлом году. Прежде модель была представлена на нашем рынке в трех комплектациях – бензиновых Premium и Superior, а также в подзаряжаемой гибридной топ-версии Edition One, которая имеет углепластиковый обвес и дополнительные светильники на крыше. В апреле года нынешнего российский офис марки сообщил о том, что гамму пополнит новое исполнение под названием Hi-Performance. Ну а сегодня местное представительство Tank объявило цену этой версии. Напомним, Tank 700 Hi-Performance тоже является подзаряжаемым гибридом, но при этом у него стандартный дизайн бензиновых машин.

Слева — подзаряжаемый гибрид Tank 700 Hi-Performance, справа — гибридный Tank 700 Edition One

Силовая установка Hi4-T у новой версии «семисотого» такая же, как у Edition One. Она включает битурбированный мотор V6 3.0, электродвигатель (встроен в девятиступенчатый автомат) и батарею емкостью 37,1 кВт*ч. Суммарная мощность двух моторов составляет 422 л.с., на пике система может выдавать 517 л.с. Только на электротяге гибридный Tank 700 проедет 100 км, с места до «сотни» он разгоняется за 5,9 секунды. «Семисотый» по умолчанию полноприводный (с многодисковой муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей). Как и прочие версии, исполнение Hi-Performance также имеет пневмоподвеску, плюс у него 22-дюймовые колеса (как и у Edition One).

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Вне зависимости от комплектации в списке оборудования Tank 700 значатся: регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов, боковые подножки с электроприводом, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, кожаный салон, подогрев руля и всех сидений (все кресла еще с массажером и вентиляцией), виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 16,2 дюйма, проекционный дисплей, система активного шумоподавления, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Начиная с версии Superior появляются лазерные фары, размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости, электрические выдвижные шторки на задних стеклах и две площадки для беспроводной зарядки гаджетов (у базового внедорожника одна площадка).

Цена гибридного Tank 700 Hi-Performance – 11 599 000 рублей. Внедорожник 2025 года выпуска в версиях Premium и Superior с V6 3.0 (354 л.с.) и 9АТ без учета акций сейчас стоит 9 799 000 и 10 499 000 рублей соответственно. Ну а топовый подзаряжаемый гибрид Tank 700 Edition One 2025 обойдется в 12 799 000 рублей.

Дилеры уже принимают заказы на новую версию, заявку можно оставить и в мобильном приложении GWM Store. Старт «живых» продаж Tank 700 Hi-Performance намечен на начало лето.

Между тем ранее Kolesa.ru испытал бензиновый Tank 700. Все подробности – в нашем материале.