Гибридные авто ×
  • Внедорожник Tank 700 в России: объявлена цена новой версии Hi-Performance

Внедорожник Tank 700 в России: объявлена цена новой версии Hi-Performance

27.05.2025 231 0 0

Российские дилеры Tank начали принимать заказы на флагманский вездеход в исполнении Hi-Performance. Как и топовый «семисотый», такой вариант получил гибридную установку. Но если самая дорогая версия имеет карбоновый обвес, то у новой комплектации стандартный дизайн.

Рамный внедорожник Tank 700 стартовал в России в прошлом году. Прежде модель была представлена на нашем рынке в трех комплектациях – бензиновых Premium и Superior, а также в подзаряжаемой гибридной топ-версии Edition One, которая имеет углепластиковый обвес и дополнительные светильники на крыше. В апреле года нынешнего российский офис марки сообщил о том, что гамму пополнит новое исполнение под названием Hi-Performance. Ну а сегодня местное представительство Tank объявило цену этой версии. Напомним, Tank 700 Hi-Performance тоже является подзаряжаемым гибридом, но при этом у него стандартный дизайн бензиновых машин.

Слева — подзаряжаемый гибрид Tank 700 Hi-Performance, справа — гибридный Tank 700 Edition One

Силовая установка Hi4-T у новой версии «семисотого» такая же, как у Edition One. Она включает битурбированный мотор V6 3.0, электродвигатель (встроен в девятиступенчатый автомат) и батарею емкостью 37,1 кВт*ч. Суммарная мощность двух моторов составляет 422 л.с., на пике система может выдавать 517 л.с. Только на электротяге гибридный Tank 700 проедет 100 км, с места до «сотни» он разгоняется за 5,9 секунды. «Семисотый» по умолчанию полноприводный (с многодисковой муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей). Как и прочие версии, исполнение Hi-Performance также имеет пневмоподвеску, плюс у него 22-дюймовые колеса (как и у Edition One).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Вне зависимости от комплектации в списке оборудования Tank 700 значатся: регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов, боковые подножки с электроприводом, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, кожаный салон, подогрев руля и всех сидений (все кресла еще с массажером и вентиляцией), виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 16,2 дюйма, проекционный дисплей, система активного шумоподавления, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. 

Начиная с версии Superior появляются лазерные фары, размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости, электрические выдвижные шторки на задних стеклах и две площадки для беспроводной зарядки гаджетов (у базового внедорожника одна площадка).

Цена гибридного Tank 700 Hi-Performance – 11 599 000 рублей. Внедорожник 2025 года выпуска в версиях Premium и Superior с V6 3.0 (354 л.с.) и 9АТ без учета акций сейчас стоит 9 799 000 и 10 499 000 рублей соответственно. Ну а топовый подзаряжаемый гибрид Tank 700 Edition One 2025 обойдется в 12 799 000 рублей.

Дилеры уже принимают заказы на новую версию, заявку можно оставить и в мобильном приложении GWM Store. Старт «живых» продаж Tank 700 Hi-Performance намечен на начало лето.

Между тем ранее Kolesa.ru испытал бензиновый Tank 700. Все подробности – в нашем материале.

внедорожник Россия Китай авторынок новинки гибридные авто Tank Tank 700
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Необычный видеорегистратор: тест Neoline SMARTWAY Видеорегистратор с функциями мультимедийного центра, выполняющий роль центрального дисплея в автомобилях, где такой дисплей штатно не предусмотрен – это необычный новый формат, в котором тон... 192 0 0 27.05.2025
Статьи / Мнение без фильтров Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех До лета осталось всего ничего, а значит, у многих уже чешется правая пятка надавить на газ и рвануть куда-нибудь в вояж по стране. И при составлении маршрутов на отпуск некоторые начинают пр... 4396 5 2 26.05.2025
Статьи / Заводы По заветам партии: молодёжь и роботы на заводе Changan Smart Factory Новый завод Changan в китайском Чунцине был построен в рекордные для индустрии сроки – всего за 352 дня. Почему фабрика называется «умной»? Это первое в Китае предприятие, на котором каждый... 515 2 3 25.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27571 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26669 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12357 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
6 Лифтбек Hongqi H6 для России: новые подробности о «заменителе» Skoda S...
6 Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile...
5 Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех
Новые комментарии
Change privacy settings