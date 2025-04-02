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Новая версия внедорожника Tank 700 готовится к выходу на российский рынок

02.04.2025 19 0 0

У ещё одного исполнения модели китайской марки гибридная техника, но при этом дизайн экстерьера стандартный. Цена комплектации Hi-Performance станет известна позже.

Актуальная российская модельная линейка бренда Tank, принадлежащего поднебесной компании Great Wall Motor, включает в себя «младший» внедорожник Tank 300, полноразмерный Tank 500, а также флагманский «рамник» Tank 700. «Семисотый» появился в продаже в РФ осенью 2024 года, а теперь местный офис анонсировал новую версию этого внедорожника, она получила название Hi-Performance.

На фото: Tank 700 со стандартным дизайном (версия для российского рынка)

Как рассказали в российском представительстве GWM, исполнение Tank 700 Hi-Performance окажется между средней комплектацией Superior и топовой Edition One. Это вариант оснащается той же подзаряжаемой гибридной установкой, что и вариант Edition One. В основе PHEV-системы лежит 3,0-литровый бензиновый турбодвигатель V6, его отдача составляет 354 л.с. (максимальный крутящий момент – 560 Нм). Он работает в тандеме с электромотором, интегрированным в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная мощность двух двигателей равна 422 л.с. (800 Нм), а на пике система может выдавать 517 л.с.

В состав гибридной установки ещё входит тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч. При движении только на электротяге гибридный внедорожник способен проехать до 100 км (цикл, по которому вели расчёт, не указан). На разгон с места до «сотни» Tank 700 Hi-Performance требуется 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч. Модель имеет систему полного привода Torque-on-Demand.

При этом, если топовое исполнение Tank 700 Edition One с этой «начинкой» имеет иной дизайн, в том числе массивный обвес, то новой версии Hi-Performance положено стандартное оформление экстерьера, схожее с комплектациями Premium и Superior. От стартового и среднего вариантов он визуально отличается разве что 22-дюймовыми колёсными дисками (у версий попроще – 20-дюймовые колёса).

На фото: Tank 700 Hi-Performance

Для нового исполнения внедорожника, который готовится выйти на российский рынок, предусмотрены рейлинги на крыше, люк, размещённое на двери багажника запасное колесо, светодиодная головная оптика, выдвижные пороги с электроприводом. В багажнике есть розетка на 220В (2,2 кВт), а ещё имеется возможность подключить внешнее оборудование мощностью до 3,3 кВт к электропитанию от автомобиля.

На фото: салон Tank 700
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На фото: салон Tank 700
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Сиденья Tank 700 Hi-Performance оснащены функциями вентиляции и массажа, высокий уровень шумоизоляции обеспечивает двойное остекление, помимо этого модель снабдили премиальной акустической системой с 16 динамиками. За комфорт пассажиров второго ряда отвечают шторки с электроприводом, отдельная зона климат-контроля и сенсорный блок управления. В «зимний пакет» входит подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, наружных зеркал и форсунок омывателя, а также бачок омывателя увеличенного объёма.

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Внедорожник Tank 700 в версии Hi-Performance выйдет на российский рынок до конца весны 2025 года, более точная дата а также цена этой комплектации станут известны позднее. Напомним, корреспондент Kolesa.ru уже испытал рамный внедорожник Tank 700 в деле: подробности читайте в нашем тест-драйве.

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