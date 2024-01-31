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Внедорожный Deepal G318 от Changan: новые изображения

31.01.2024 115 0 0

Китайский брутальный SUV будет доступен с гибридной установкой. На домашний рынок новинка выйдет уже в этом году, впоследствии ее вполне могут отправить на экспорт.

Deepal продолжает подогревать интерес к своему новому SUV с индексом G318: опубликована очередная порция фирменных картинок. Напомним, бренд принадлежит компании Changan, он был создан специально для электрифицированных машин, причем изначально марка называлась Shenlan (также известна под именем Deep Blue). G318 станет третьей моделью в гамме, он присоединится к лифтбеку SL03 и паркетнику S7.

Китайские СМИ считают новинку внедорожником, но рама по-прежнему не подтверждена. Тем не менее, Deepal G318 получился брутальным: модели достались внушительный неокрашенный обвес, заквадраченные колесные арки, внедорожная резина и распашная багажная дверь. За доплату предусмотрены светотехника на крыше, наружная запаска или бокс, а также выдвижные подножки. Интерьер все еще не засвечен.

Марка уже сертифицировала свою новинку, так что основные характеристики известны. Длина Deepal G318 составляет 4915 мм (с учетом запаски – 4998 мм), ширина – 1985 мм, высота – 1885 мм, колесная база – 2880 мм. Таким образом, по габаритам модель близка к рамному внедорожнику Tank 400.

G318 – это последовательный гибрид. В состав установки вошел бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который работает в режиме генератора. «Простые» исполнения имеют электродвигатель мощностью 252 л.с., он установлен на задней оси. У дорогих версий – полный привод, то есть два электромотора с совокупной отдачей в 430 л.с.

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В Китае продажи Deepal G318 должны начаться во втором квартале, местные профильные медиа прочат SUV стартовый ценник в 300 000 юаней, что эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем марка уже выбралась за пределы Поднебесной: в частности, модели Deepal можно купить в Таиланде. Не исключено, что затем Changan выведет суббренд и на российский рынок.

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