Брутальный Deepal G318 от Changan: новые фото и подробности

Первые фирменные изображения модели с индексом G318 марка Deepal распространила на прошлой неделе. Теперь же в базе минпрома КНР появились сертификационные фото, вдобавок раскрыты основные характеристики. Напомним, бренд принадлежит компании Changan, его запустили в 2022-м, причем изначально он был известен как Shenlan (еще одно название – Deep Blue). Под этой маркой производят электрифицированные машины, а G318 станет ее третьей моделью: брутальный SUV присоединится к лифтбеку SL03 и паркетнику S7.

Китайские профильные медиа по-прежнему считают новинку внедорожником, хотя пока так и не известно, имеет ли она рамную конструкцию или же перед нами обычный кроссовер с несущим кузовом. Как бы то ни было, выглядит Deepal G318 внушительно: модель получила массивный неокрашенный обвес, крупные корпуса зеркал и распашную багажную дверь. Среди опций – «люстра» на крыше, наружная запаска или бокс. Интерьер еще не засвечен.



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Длина Deepal G318 равна 4915 мм (с учетом запаски – 4998 мм), ширина – 1985 мм, высота – 1885 мм, расстояние между осями – 2880 мм. Таким образом, по своим габаритам модель близка к рамному вездеходу Tank 400.



Новый SUV представляет собой последовательный гибрид: в состав установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который работает только в режиме генератора. «Простые» версии оснащены электродвигателем мощностью 252 л.с., дорогие исполнения – полноприводные, то есть с двумя электромоторами, которые вместе выдают 430 л.с. Информации о батарее еще нет.

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В Китае Deepal G318 в продаже ждут во втором квартале. Местные СМИ прочат новинке стартовую цену в 300 000 юаней (около 3,6 млн рублей по текущему курсу).



Между тем бренд Deepal уже выбрался за пределы Поднебесной – в частности, его модели можно приобрести в Таиланде (позже там даже локализуют производство). Не исключено, что впоследствии Changan выведет эту марку и на российский рынок.