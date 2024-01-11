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Changan готовит к премьере брутальный SUV – Deepal G318

11.01.2024 164 0 0

Китайские СМИ уже окрестили новинку внедорожником, но не исключено, что модель все же окажется кроссовером. Полноценную премьеру проведут позже в этом году.

Бренд Deepal был запущен «поднебесной» компанией Changan в 2022-м, причем изначально он был известен как Shenlan (еще одно наименование – Deep Blue). Под этой маркой выпускают электрифицированные машины, сегодня линейка включает две модели – лифтбек SL03 и паркетник S7. В Китае марку приняли довольно тепло: по данным местных профильных медиа, всего в 2023-м было реализовано почти 124 000 автомобилей. И вот на подходе третья модель – опубликованы изображения SUV, которому присвоен индекс G318 (но не исключено, что это пока внутризаводское обозначение).

Многие китайские СМИ считают грядущую новинку внедорожником: мол, модель составит конкуренцию рамникам Tank и FangChengBao (суббренды Great Wall и BYD соответственно). Однако Deepal G318 вполне может оказаться кроссовером с несущим кузовом и брутальным обликом – в этом случае его главными соперниками будут Jetour Traveler (марка принадлежит Chery) и «хардкорные» кроссы Haval (этим брендом также владеет Great Wall).

Как бы то ни было, выглядит Deepal G318 довольно внушительно: новинке достались массивный неокрашенный обвес, крупные колеса и распашная задняя дверь с запаской, а на крыше установили дополнительную светотехнику. SUV также получил необычные фары, С-образные фонари и выдвижные ручки дверей. Интерьер еще не засвечен.

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О технике сама марка пока не рассказала. Китайцы пишут, что Deepal G180 предложат в виде полноприводного гибрида с двумя электромоторами, плюс ему прочат функцию «разворота на месте».

Премьеру новый SUV справит позже в текущему году. Предполагается, что Deepal G318 будет стоить где-то от 300 000 юаней, что эквивалентно примерно 3 729 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, бренд Deepal уже выбрался за пределы Китая – в частности, его модели можно приобрести в Таиланде (позже там даже локализуют производство). Не исключено, что впоследствии Changan выведет эту марку и на российский рынок.

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