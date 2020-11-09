Водитель Volvo убит подушкой безопасности (не Takata). Объявлен массовый отзыв

Под отзыв попали 54 124 автомобиля Volvo S60 и Volvo S80, выпущенных в период с 20 мая 2000 года по 13 марта 2003 года и реализованных на американском рынке. На них необходимо заменить смертельно опасные водительские эйрбэги производства TRW.

В октябре мы рассказывали об очередной, 26 по счёту жертве бракованных подушек безопасности японской фирмы Takata — ей стал американский владелец старенькой Honda Civic. Теперь же открыт счёт жертвам неисправных эйрбэгов американской компании TRW Automotive, в 2015 году поглощённой немецким концерном ZF. Обнаруженный в них дефект точно такой же, как у Takata: деградирующий от жары и сырости реактив пиропатрона (его также называют инфлятором) и, как следствие, срабатывание пиропатрона с избыточной силой, из-за которой в салон со скоростью пули в салон летят металлические фрагменты разрушенного взрывом узла.

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) сообщает, что зафиксирован один инцидент со смертельным исходом в результате некорректного срабатывания подушки TRW на автомобиле Volvo. Обстоятельства этого происшествия не раскрываются, продолжается расследование, направленное на выявление всех возможных причин этой трагедии.

В документах NHTSA не сказано, какой именно реактив использовала в те годы TRW для своих подушек (у подушке Takata это был нитрат аммония), известен лишь его заводской индекс — 5 AT 148 N. В отчёте говорится, что в группе риска находятся машины, зарегистрированные в штатах с жарким и влажным климатом: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Пуэрто-Рико. Жара и сырость приводят к тому, что таблетка, в которую спрессован реактив, со временем рассыпается и превращается в порошок, а он взрывается с больше силой, чем таблетка.

На всех машинах, подлежащих отзыву, будет произведена замена водительской подушки безопасности на новую, с исправным пиропатроном.

Судя по опыту глобальной отзывной кампании Takata, которая началась в 2013 году и до сих пор не может закончиться, нельзя исключать, что отзыв Volvo в США из-за бракованных подушек TRW не будет последним. NHTSA ведёт расследование десятков аварий с бракованным подушками TRW с 2017 года, но только в случае с Volvo удалось установить прямую связь между неисправным инфлятором и гибелью человека.



Добавим, что имидж Volvo Cars как производителя безопасных автомобилей, был в последнее время подорван крупными отзывными кампаниями из-за бракованных ремней безопасности и сбоев в работе системы автоматического аварийного торможения. Электронные ассистенты водителя Volvo, отвечающие за активную безопасность, получили невысокую оценку в недавних испытаниях Euro NCAP.

