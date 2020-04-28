Законы ×
  • Водителей не будут наказывать с помощью смартфонов. Зачем тратились на приложение для жалоб?

Водителей не будут наказывать с помощью смартфонов. Зачем тратились на приложение для жалоб?

28.04.2020 66 0 0

Если будет одобрена новая редакция КоАП, то «упрощённое» обвинение автовладельцев в нарушениях с помощью мобильных приложений уйдёт в прошлое.

 

Минюст продолжает работать над проектом обновления Кодекса РФ об административных правонарушениях. Пока что документ находится на этапе общественного обсуждения и его продолжают менять. Недавно в него вошёл пункт, согласно которому все комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД «должны работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека, быть размещёнными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены».

Это описание подходит для стационарных дорожных камер и переносных комплексов, которые размещаются на треногах. То есть полученные с их помощью снимки и видеофайлы в дальнейшем, также как и сейчас, разрешат использовать для привлечения водителей к ответственности в упрощённом порядке (когда копия постановления приходит по обычной почте или, к примеру, уведомление отправляется на электронный ящик). Однако под определение не попадают мобильные телефоны и планшеты, а значит, в случае одобрения этой версии редакции КоАП, с помощью фото и видео с них нельзя будет оформить постановление о нарушении ПДД.

Отметим, сейчас смартфоны и планшеты с этой целью применяются: специальные мобильные приложения действуют в нескольких регионах – Москве, Подмосковье, Татарстане. Чаще всего они используются для того, чтобы наказать водителей, нарушающих правила парковки. Подобные случаи нередко оспариваются (некоторые автовладельцы доходят даже до Верховного суда), однако далеко не у всех хватает на это времени и нервов, так что многие просто платят штрафы.

Новый пункт в обновлённом КоАП стал отражением постановления пленума Верховного суда, согласно которому фотографии и видеоролики, снятые на смартфон или планшет, не являются автоматической фиксацией нарушений. Документ вышел летом 2019 года, с тех пор московские суды стали охотнее отменять штрафы, вынесенные с помощью мобильных приложений.

Стоит отметить, что с помощью фотографий и видео, сделанных на смартфон или планшет, наказать водителей по-прежнему будет можно (даже в случае одобрения текущего проекта обновлённого КоАП). Правда, не в упрощённом, а в стандартном порядке. В этом случае материалы направляются в подразделение ГИБДД, где они рассматриваются, после чего оповещаются предполагаемые нарушители ПДД (ведомству нужно доказать вину автовладельца, а не просто оформить постановление). Такой порядок на сегодняшний день применяется, но не очень часто.

В связи с новым пунктом в будущем КоАП нельзя не вспомнить о мобильном приложении «Народный инспектор» (это рабочее название), которое планировалось распространить на всю страну. Предполагалось, что любой гражданин РФ, имеющий аккаунт на портале госуслуг, сможет скачать его на свой смартфон или планшет и с его помощью будет наказывать нарушителей ПДД. Причём привлечение к ответственности планировалось сделать опять же «упрощённым» (как при фиксации нарушения дорожной камерой).

Работа над этим мобильным приложением началась ещё несколько лет назад. На разработку сервиса выделили приличную сумму – 2,7 млрд рублей. Предполагалось, что помимо нарушений правил парковки пользователи сервиса смогут «ловить» смартфонами и планшетами водителей, проезжающих на «красный», игнорирующих правила проезда перекрёстков, отказывающихся уступить дорогу пешеходам и т.д. Однако, если обновлённая версия КоАП будет принята в текущей форме, то новое приложение (которое, к слову, так и не запустили) можно будет использовать только для наказания водителей в стандартном порядке, но он применяется и без специальных сервисов.

Россия авто и общество приложения законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan Murano II (Z51) С самого своего появления на нашем рынке Nissan Murano – тогда ещё первого поколения – вызывал самые неоднозначные эмоции. Кто-то плавно оседал в осадок от его американизированной красоты, к... 48 0 0 28.04.2020
Статьи / Бизнес Не замарать «Красное знамя»! 10 миллиардов через «почтовый ящик» в США для FAW-Hongqi Безвестный адвокат из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке действительно может оказаться самым настоящим «рокфеллером», но, скорее всего, только на бумаге. Чьи деньги он планирует инвестировать в эл... 915 0 0 27.04.2020
Статьи / Популярные вопросы Я мою машину у реки или во дворе: что мне будет? В теплый сезон некоторые автовладельцы любят повозиться с автомобилем, а некоторые – еще и сэкономить за счет самостоятельного ремонта и мойки. И несмотря на то, что всем известно о незаконн... 587 1 0 27.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Дороже заправить, чем отремонтировать: опыт владения Chevrolet Chevy Van 1993 года Я искренне сочувствую людям, которые переживают из-за роста цен на бензин. Чего скрывать: сам от этого страдаю. И тем более отрадно видеть героев, которые ради собственного удовольствия ездя... 77968 13 0 29.11.2019
Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43153 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39736 7 0 17.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше