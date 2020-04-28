Водителей не будут наказывать с помощью смартфонов. Зачем тратились на приложение для жалоб?

Минюст продолжает работать над проектом обновления Кодекса РФ об административных правонарушениях. Пока что документ находится на этапе общественного обсуждения и его продолжают менять. Недавно в него вошёл пункт, согласно которому все комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД «должны работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека, быть размещёнными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены».



Это описание подходит для стационарных дорожных камер и переносных комплексов, которые размещаются на треногах. То есть полученные с их помощью снимки и видеофайлы в дальнейшем, также как и сейчас, разрешат использовать для привлечения водителей к ответственности в упрощённом порядке (когда копия постановления приходит по обычной почте или, к примеру, уведомление отправляется на электронный ящик). Однако под определение не попадают мобильные телефоны и планшеты, а значит, в случае одобрения этой версии редакции КоАП, с помощью фото и видео с них нельзя будет оформить постановление о нарушении ПДД.

Отметим, сейчас смартфоны и планшеты с этой целью применяются: специальные мобильные приложения действуют в нескольких регионах – Москве, Подмосковье, Татарстане. Чаще всего они используются для того, чтобы наказать водителей, нарушающих правила парковки. Подобные случаи нередко оспариваются (некоторые автовладельцы доходят даже до Верховного суда), однако далеко не у всех хватает на это времени и нервов, так что многие просто платят штрафы.



Новый пункт в обновлённом КоАП стал отражением постановления пленума Верховного суда, согласно которому фотографии и видеоролики, снятые на смартфон или планшет, не являются автоматической фиксацией нарушений. Документ вышел летом 2019 года, с тех пор московские суды стали охотнее отменять штрафы, вынесенные с помощью мобильных приложений.

Стоит отметить, что с помощью фотографий и видео, сделанных на смартфон или планшет, наказать водителей по-прежнему будет можно (даже в случае одобрения текущего проекта обновлённого КоАП). Правда, не в упрощённом, а в стандартном порядке. В этом случае материалы направляются в подразделение ГИБДД, где они рассматриваются, после чего оповещаются предполагаемые нарушители ПДД (ведомству нужно доказать вину автовладельца, а не просто оформить постановление). Такой порядок на сегодняшний день применяется, но не очень часто.



В связи с новым пунктом в будущем КоАП нельзя не вспомнить о мобильном приложении «Народный инспектор» (это рабочее название), которое планировалось распространить на всю страну. Предполагалось, что любой гражданин РФ, имеющий аккаунт на портале госуслуг, сможет скачать его на свой смартфон или планшет и с его помощью будет наказывать нарушителей ПДД. Причём привлечение к ответственности планировалось сделать опять же «упрощённым» (как при фиксации нарушения дорожной камерой).

Работа над этим мобильным приложением началась ещё несколько лет назад. На разработку сервиса выделили приличную сумму – 2,7 млрд рублей. Предполагалось, что помимо нарушений правил парковки пользователи сервиса смогут «ловить» смартфонами и планшетами водителей, проезжающих на «красный», игнорирующих правила проезда перекрёстков, отказывающихся уступить дорогу пешеходам и т.д. Однако, если обновлённая версия КоАП будет принята в текущей форме, то новое приложение (которое, к слову, так и не запустили) можно будет использовать только для наказания водителей в стандартном порядке, но он применяется и без специальных сервисов.

