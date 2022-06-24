Водородный гиперкар Viritech Apricale показался живьём в Гудвуде: 1088 л.с. на тонну веса

Одной из премьер проходящего сейчас Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания) стал гиперкар Viritech Apricale с дизайном от Pininfarina, водородной силовой установкой и ураганной динамикой. Производство начнётся в 2024 году, будет выпущено 25 экземпляров стоимостью около 1,5 млн фунтов стерлингов каждый.

О британском водородном стартапе Viritech и его дебютной модели — гиперкаре Apricale — мы рассказывали в апреле прошлого года, но тогда Apricale существовал лишь в виде компьютерных рендеров, а в Гудвуде машину показали во плоти, хотя и не в движении, а в статике — на стоящем на траве стенде. За год дизайн машины заметно похорошел, за что надо сказать спасибо подключившемуся к проекту ателье Pininfarina (Италия), хотя общие пропорции и габариты остались прежние. Габаритная длина Apricale — 4550 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1150 мм, колёсная база — 2800 мм. Заявленная масса — ровно 1000 кг, что чрезвычайно мало для мощной машины с электрической силовой установкой.

Apricale приводят в движение два электромотора (по одному на каждую ось), их совокупная максимальная отдача составляет 800 кВт (1088 л.с.) и 1000 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2,5 с, максимальная скорость — более 320 км/ч. Питаются электромоторы от водородного электрохимического генератора (его мощность не раскрыта) и/или 800-вольтовой буферной литий-ионной батареи AMTE Power ёмкостью 6 кВт·ч, для максимального ускорения необходимо комбинированное питание. Расчётный запас хода на одной заправке — 560 км. Баллоны, в которых хранятся 5,4 кг водорода под давлением 700 бар, изготовлены из графенового композита и интегрированы в силовую структуру кузова.



Основа кузова Apricale — это углепластиковый монокок, наружные панели выполнены из композита на основе растительных волокон. Подвеска — торсионная, типа пуш-род, на двойных поперечных рычагах «по кругу», дорожный просвет регулируется в диапазоне от 95 до 135 мм. Карбон-керамические тормоза — от AP Racing, диаметр дисков — 390 мм, спереди 6-поршневые суппорты, сзади — 4-поршневые. Колёса изготовлены из углепластика и магния. Интерьер пока представлен в виде единственного эскиза от Pininfarina.



Разработка Apricale ведётся в технопарке MIRA, что расположен в городе Нанитон (графство Уорикшир) и принадлежит японской компании Horiba, специализирующейся на производстве измерительного и тестового оборудования. Технопарк MIRA имеет огромный арсенал лабораторного оборудования и собственный полигон (бывший военный аэродром). Здесь же в MIRA, к слову, базируется британская команда разработчиков шведской фирмы Polestar, что привезла в Гудвуд прототип 884-сильного электрического спортседана Polestar 5.



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За стартапом Viritech стоят Тимоти Лайонс, опытный инвестиционный предприниматель, и автомобильный инженер Мэтт Фолкс, в прошлом работавший в Формуле-1 и BAC (британский производитель лёгких одноместных спорткаров). Viritech планирует выпускать инновационные водородные силовые установки для широкого круга техники — для легковых и грузовых автомобилей, самолётов, вертолётов катеров и даже космических кораблей, а гиперкар Apricale должен стать своеобразным демонстрационным стендом компании.



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Года назад, кстати, предполагалось, что выпуск Apricale начнётся в 2023 году, но теперь срок начала поставок сдвинулся на 2024 год. Хорошо хоть, что цена пока не выросла: 1,5 млн фунтов стерлингов без налогов — это очень дорого, в сегменте гиперкаров сейчас можно найти массу более доступных альтернатив, но в основном с бензиновыми, гибридными или чисто электрическими силовыми установками. Ставку на водород пока делают немногие, хотя интерес к теме водородной энергетики за последние пару лет сильно вырос, при этом сразу несколько компаний заявили о разработке водородных ДВС.

