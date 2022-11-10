Volkswagen готовит альтернативу T-Roc: первое изображение кроссовера ID.3 X

У марки Volkswagen есть электрическое семейство, получившее название ID. Первенцем «зелёной» линейки стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, его дебют прошёл ещё в сентябре 2019 года, а продажи стартовали значительно позже – осенью 2020-го (и из-за ковидных ограничений, и из-за проблем с софтом). Судя по информации сайта Carsalesbase, европейцы за прошлый год купили 72 723 электрохэтча. В текущем году у модели ощутимый минус: за первые три квартала старосветские дилеры реализовали всего 29 045 экземпляров, что на 45,7% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го.

На фото: Volkswagen ID.3

Ожидается, что в дальнейшем семейство хэтчбека ID.3 будет расширено за счёт компактного кроссовера. Новинке, вероятно, дадут имя ID.3 X – она окажется крупнее по сравнению с «исходником» (напомним, длина «пятидверки» составляет 4261 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1568 мм; расстояние между осями – 2765 мм). При этом паркетник должен быть меньше по сравнению с Volkswagen ID.4, а его габариты в свою очередь равны 4584 х 1852 х 1636 мм, а колёсная база такая же (2765 мм).



Официальной информации о том, как будет выглядеть новинка немецкой марки, пока нет. Своим вариантом потенциальной внешности ID.3 X с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, паркетник может получить оформление в стиле «старшего» кроссовера Volkswagen ID.4. У модели такое же оформление передней части, включая головную оптику, заглушку на месте решётки радиатора, а также воздухозаборники, интегрированные в передний бампер.



Рендер Volkswagen ID.3 X

Несколько иначе оформлена нижняя часть боковин, кроме того, в списке отличий, вероятно, будет числиться иной наклон задней стойки, а также отсутствие фиксированного третьего окна. Не исключено, что оформление кормы окажется иным, что могут подчеркнуть иначе выполненные фонари и задний бампер.



Информации о салоне и технике будущей модели пока нет. Предполагается, что Volkswagen ID.3 X станет полностью электрической альтернативой нынешнего компактного кроссовера T-Roc (модель предлагается в Европе с бензиновыми и дизельными двигателями). Отметим, у этого SUV весьма неплохие показатели продаж: так, за 2021 год старосветские дилеры реализовали 181 577 экземпляров, что на 14,5% больше, чем годом ранее.

На фото: Volkswagen ID.4

Ожидается, что модель Volkswagen ID.3 X появится в продаже не позднее 2025 года (напомним, бренд наметил отказ от ДВС в Европе на 2033 год). В компании, очевидно, ожидают, что этот компактный кроссовер сможет привлечь тех покупателей, которым недоступна покупка «старшего брата» – ID.4. Кстати, за прошлый год этот «зелёный» SUV разошёлся на старосветском рынке тиражом в 53 605 единиц, а в 2022-ом у него прирост: за первые три квартала было продано 39 813 шт., что на 9,3% больше, чем за январь-сентябрь предыдущего года.



Между тем в конце прошлого месяца стало известно о том, что спортивные автомобили VW «позеленеют» на несколько лет раньше, чем обычные версии – к 2030-му. Уже сейчас в разработке находится несколько электрокаров, которые позже выпустят под суббрендом Volkswagen R.

