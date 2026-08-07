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Volkswagen готовит к скорой премьере Atlas Cross Sport нового поколения

07.08.2026 1907 0 0
Volkswagen готовит к скорой премьере Atlas Cross Sport нового поколения

Пока что немецкая марка поделилась единственным тизером грядущего пятиместного паркетника, предназначенного в первую очередь для американского рынка. Его дебют пройдёт 10 августа 2026 года.

Трёхрядный SUV под названием Volkswagen Atlas был представлен в США в 2016 году, а укороченный пятиместный паркетник с прибавкой Cross Sport к названию пополнил семейство в 2020-м. Плановый рестайлинг обе модели пережили в 2023 году, производство налажено на заводе компании, расположенном в городе Чаттануга (штат Теннеси). Трёхрядный кроссовер сменил генерацию ещё минувшей весной, а совсем скоро настанет очередь пятиместной модификации.

На фото: Volkswagen Atlas второго поколения

Отметим, прошлый год Volkswagen Atlas Cross Sport закончил с минусом: дилеры в США реализовали 31 319 экземпляров, что на 19,4% меньше, чем в 2024-м. В текущем году показатель пока держится практически на прежнем уровне: за первую половину 2026-го двухрядный кроссовер разошёлся тиражом 16 660 единиц, что менее, чем на 0,1% (или 13 машин) меньше, чем в январе-июне 2025 года.

Ранее в компании держали интригу касательно того, будет ли менять генерацию Atlas Cross Sport: всё-таки его продажи более чем вдвое ниже по сравнению с более крупным трёхрядным родственником (по итогам 2025 года VW Atlas разошёлся тиражом в 70 429 единиц, за первую половину 2026-го – 37 910 экземпляров). Теперь марка ясно дала понять, что новый вариант с приставкой Cross Sport будет: поделилась первым тизером и датой премьеры – 10 августа.

Тизер нового Volkswagen Atlas Cross Sport

На единственном опубликованном изображении будущего паркетника можно увидеть лишь часть кормы с задним стеклом и спойлером в верхней части багажной двери. Не густо. Но до официальной премьеры осталось всего несколько дней, так что вскоре экстерьер новинки перестанет быть секретом. Кроме того, во многом внешность Atlas Cross Sport, очевидно, будет перекликаться с новым «просто» Volkswagen Atlas.

На фото: Volkswagen Atlas второго поколения в версии R-Line

Стоит отметить, что трёхрядный кроссовер пока был показан только в «оспортивленной» версии R-Line: он в целом повторяет китайского брата в аналогичном исполнении – Volkswagen Teramont Pro (сменил генерацию в 2025-м). Новому Атласу достались «задвоенная» головная оптика со светящимися линиями, проходящими через всю ширину передней части, подсвечиваемый логотип, трапециевидный центральный и пара боковых воздухозаборников, интегрированных в нижнюю часть переднего бампера.

Корму нового VW Atlas украсили «монофонарём» с пиксельным рисунком (менее визуально массивным, чем у предшественника) и подсвечиваемым красным цветом логотипом бренда. Напомним, базовому кроссоверу положены 18-дюймовые колёсные диски, тогда как версиям подороже предлагаются «катки» размером 20, либо 21дюйм.

Салон у Volkswagen Atlas Cross Sport, вероятно, будет практически полностью таким же, как у более крупного родственника (не считая компоновки сидений): с виртуальным щитком приборов диагональю 10,25 дюйма, а также с центральным тачскрином информационно-развлекательной системы – у базовой версии его диагональ равна 12,9 дюйма, у остальных – 15 дюймов.

На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения
На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения
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На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения
На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения
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На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения
На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения
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Стоит ожидать и аналогичную технику: под капотом у варианта с прибавкой Cross Sport, скорее всего, окажется 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка серии EA888, максимальная отдача которой составит 286 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. Ему в пару положена классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод – передний или полный.

Цены Volkswagen Atlas Cross Sport второго поколения станут известны позже. Не исключено, что он заметно прибавит в цене вслед за VW Atlas. Напомним, прайс-лист трёхрядного кроссовера на американском рынке был обнародован в прошлом месяце. Здесь за него просят от 41 610 до 56 610 долларов, что эквивалентно примерно 3,42 – 4,65 млн рублей по текущему курсу.

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