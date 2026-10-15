Бизнес ×
  • Volkswagen готовит преемника провалившемуся на рынке электровэну ID. Buzz

Volkswagen готовит преемника провалившемуся на рынке электровэну ID. Buzz

15.10.2026 1045 0 0
Volkswagen готовит преемника провалившемуся на рынке электровэну ID. Buzz

Несмотря на то, что электрический однообъёмник ID. Buzz не оправдал возложенных на него надежд и продаётся вдвое хуже, чем ожидалось, компания Volkswagen готовит ему преемника — более совершенного и при этом более дешёвого. Ждать, однако, придётся долго: новый электровэн появится не раньше 2030 года.

Volkswagen ID. Buzz дебютировал в 2022 году одновременно в пассажирской и коммерческой версиях. В 2024 году гамму пополнили длиннобазная версия и спортивная версия GTX. В основе ID. Buzz лежит платформа MEB с 400-вольтовой электрической архитектурой, производится всё семейство на заводе Volkswagen в немецком Ганновере.

Руководство Volkswagen рассчитывало продавать на мировом рынке порядка 120 000 экземпляров ID. Buzz в год, но реальные продажи оказались намного скромнее. По данным немецкой газеты Automobilwoche, в 2022 году в мире было продано порядка 6000 экземпляров Volkswagen ID. Buzz, в 2023 году — 28 600 шт., в 2024 году — 28 700 шт., в 2025 году — 60 700 шт. Рост от года к году — это, конечно, хорошо, но сейчас спрос на ID. Buzz всё равно в два раза меньше расчётного.

Особенно большие надежды возлагались на хорошие продажи Volkswagen ID. Buzz в США — мол, постаревшие хиппи вспомнят молодость и будут штурмовать дилеров Volkswagen из ностальгических чувств, но нет — не сложилось. В США продажи ID. Buzz стартовали осенью 2024 года, за полный 2025 год было продано 6140 шт., затем подразделение Volkswagen of America объявило, что ID. Buzz пропустит 2026 модельный год, а позже продлило паузу и на 2027 модельный год. В 2028 модельном году ID. Buzz планируется всё-таки вернуть на рынок США — уже в обновлённом виде.

Volkswagen ID. Buzz
Volkswagen ID. Buzz
1 / 3
Volkswagen ID. Buzz
Volkswagen ID. Buzz
2 / 3
Volkswagen ID. Buzz
Volkswagen ID. Buzz
3 / 3

Что же пошло не так у Volkswagen ID. Buzz? Если отбросить объективные факторы (глобальное замедление спроса на электромобили, тарифные войны Дональда Трампа и проч.) и присмотреться непосредственно к продукту, то становится очевидно, что ID. Buzz получился слишком дорогим (цены в США начинались от 61 545 долларов). При этом его платформа MEB морально устарела ещё до выхода модели на рынок, а сенсорная эргономика салона сильно утомляет при эксплуатации.

Грядущая модернизация должна исправить многие недостатки Volkswagen ID. Buzz, но вряд ли сделает его более доступным. Volkswagen уже готовит новый электрический однообъёмник, ожидая, что он будет гораздо более совершенным и при этом более дешёвым.

Разработку преемника ID. Buzz подтвердил в интервью британскому журналу Auto Express гендиректор бренда Volkswagen Томас Шефер. В основу нового электровэна ляжет многострадальная общекорпоративная платформа SSP, разработка которой ведётся с 2021 года и которая до сих пор находится в очень сыром состоянии. Высокоинтегрированные решения платформы SSP в сочетании с литий-железо-фосфатными батареями вместо нынешних литий-никель-марганец-кобальтовых должны снизить себестоимость нового электровэна. Как он будет выглядеть и какое у него будет имя, пока неизвестно, но, скорее всего, ретро-мотивов станет меньше, так как мода на ретро очень скоротечна.

Место производства преемника Volkswagen ID. Buzz тоже пока не определено, так как завод в Ганновере попал в «расстрельный список» нового антикризисного плана Volkswagen Group.

минивэн фургон авторынок электромобиль новинки бизнес Volkswagen Volkswagen ID. Buzz
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Обзор Служебный роман: первый обзор обновлённого Hongqi H5 У корпоративных седанов своя система координат. Частный покупатель может простить автомобилю неудобства за красивую внешность, но автопарки считают деньги, таксомоторные компании – затраты,... 868 0 0 15.10.2026
Статьи / Путешествия Город-остров на полюсе холода: как живут 828 человек в Верхоянске Представьте себе город. Но не мегаполис с пробками, а город, где все население – 828 человек – могло бы уместиться в одной московской высотке. Это Верхоянск – самый холодный город в мире. 999 0 0 15.10.2026
Статьи / Гаджеты Собирать земли русские воедино: как зарождалась GPS-навигация в России Сегодня без спутниковой навигации любой водитель – как без рук! Однако не все уже помнят, как это явление зарождалось. Были и законодательные запреты на GPS, и чудные для современного водите... 303 0 1 15.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52736 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16252 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11268 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
34 Пятый элемент: история создания и секрет долголетия ВАЗ-2105
5 Взаймы у брата, подстаканники в борту и новая коробка: тест-драйв Soll...
5 Не спеши ты нас хоронить: почему дизель живее всех живых
Новые комментарии
Change privacy settings