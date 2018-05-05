Volkswagen готовится к презентации 290-сильного хот-хэтча Golf GTI TCR

Жизненный цикл хэтчбека Golf седьмого поколения подходит к концу, а это значит, что настала пора подогреть интерес к этой модели. Через несколько дней Volkswagen представит самую мощную версию Golf GTI.

Под капотом у Golf GTI TCR располагается проверенная временем турбированная «четвёрка» объёмом в два литра и отдачей в 290 лошадиных сил, которые доступны в диапазоне от 5 000 до 6 800 оборотов коленчатого вала. При этом, мотор можно назвать и достаточно эластичным, ведь его 370 Нм крутящего момента доступны уже с 1 600 оборотов. Передавать тягу на колёса мотор будет через двухдисковый «робот» DSG, оснащённым дифференциалом с блокировкой.

О динамических характеристиках хэтчбека компания не сообщает, но можно предположить, что 100 километров в час новинка будет набирать приблизительно за 5 секунд. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час, но за доплату клиент может снять лимитатор, и тогда максимальная скорость автомобиля составит 264 километра в час.

Судя по опубликованным официальным рендерам, автомобиль получил динамичный передний бампер с большими воздухозаборниками, боковые юбки, диффузор. Также можно заметить два выхлопных патрубка и легкосплавные колёсные диски с низкопрофильными шинами.

Стоит отметить, что несколько лет назад Volkswagen выпустил небольшую серию Golf GTI Clubsport S, состоящую из 400 автомобилей. Мощность мотора Golf GTI Clubsport S составляла 310 лошадиных сил, поэтому Golf GTI TCR в этом отношении рекордной мощностью похвастаться не может.

Презентация Volkswagen Golf GTI TCR состоится 9 мая на фестивале GTI, который пройдёт в Австрии на берегу озера Вёртер-Зе.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Volkswagen рассекретил новый седан.