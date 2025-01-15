Volkswagen ID.7 Pro S превысил на треть заявленный запас хода на одной зарядке

Немецкая компания представила лифтбек Volkswagen ID.7 в апреле 2023-го, а универсал с прибавкой Tourer к названию был рассекречен в феврале прошлого года. Ещё в семейство входят их «заряженные» версии с дополнением в виде литер GTX, причём «горячий» лифтбек появился последним, его дебют состоялся минувшим летом, в начале июня. Теперь в VW провели официальные тесты, чтобы замерить реальный запас хода на одной зарядке у дальнобойной версии ID.7 Pro S, и результат превзошел ожидания.

На фото: Volkswagen ID.7 Pro S

Тесты были проведены на испытательном полигоне Porsche в Нардо на юге Италии. Проходить их отправили стандартное исполнение «электрички», без каких либо модификаций и со «штатной» тяговой батареей полезной ёмкостью 86 кВт*ч. По итогам испытаний оказалось, что лифтбек ID.7 Pro S проехал на одной зарядке 941 км (при расчёте по используемому в Европе циклу WLTP).

При этом ранее производитель заявлял о том, что паспортная дальнобойность этого исполнения пятидверки без подзарядки составляет 709 км. То есть реальный запас хода модели оказался не просто больше заявленного, а значительно больше – на 232 км (превышает на 32,7% или почти на треть). Кстати, зачастую бывает наоборот: реальный запас хода оказывается меньше паспортного.

Как рассказали в компании, энергопотребление у ID.7 Pro S во время испытаний в среднем составило около 9,2 кВт*ч на 100 км. Температура окружающей среды колебалась в пределах от 5 до 15 градусов по Цельсию. При этом средняя скорость лифтбека составляла всего 29 км/ч, что, как отметили в VW, отражает типичную скорость в час пик в крупных европейских городах.

Отметим, у тестируемого лифтбека коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,23. Эта пятидверка оснащается единственным электромотором мощностью 286 л.с., расположенным на задней оси. На разгон с места до «сотни» ей требуется 6,6 секунды, а максимальная скорость равна 180 км/ч.

Как отметили ранее, в семейство Volkswagen ID.7 входит в том числе «заряженный» вариант GTX. Его установка состоит из двух электромоторов, при этом передний выдаёт 109 л.с., задний – 286 л.с., а совокупная отдача равна 340 л.с. Такой лифтбек набирает первую «сотню» за 5,4 секунды. Запас хода на одной зарядке у этой пятидверки равен 595 км (по циклу WLTP).

Цена Volkswagen ID.7 Pro S на домашнем рынке, в Германии, сейчас составляет 58 985 евро, что эквивалентно примерно 6, 22 млн рублей по текущему курсу. За топовое «горячее» исполнение здесь просят не менее 63 155 евро (около 6,66 млн рублей).