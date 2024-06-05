Спортивный полноприводный Volkswagen ID.7 GTX теперь доступен и в кузове лифтбек

«Горячий» 340-сильный универсал Volkswagen ID.7 GTX Tourer дебютировал в марте этого, а теперь гамму пополнил лифтбек ID.7 GTX, в техническом плане он ничем не отличается от универсала. Также в гамме Volkswagen ID.7 появилась наиболее дальнобойная версия Pro S с запасом хода на одной зарядке до 709 км по циклу WLTP.

Мировая премьера флагманского электрического лифтбека Volkswagen ID.7 состоялась в апреле прошлого года в рамках Шанхайского автосалона. Главным рынком для этой модели является Китай, продажи ID.7 здесь начались в конце декабря и оказались разочаровывающими — производитель получил слишком мало заказов. За первые четыре месяца 2024 года продажи Volkswagen ID.7, в Китае, по данным CAAM, составили 3835 шт., тогда как близкий по размерам электроседан Zeekr 007 разошёлся тиражом 18 540 шт.

В Европе, по данным JATO Dynamics, продажи Volkswagen ID.7 с января по апрель этого года составили 2795 шт. Европейцам главным образом адресован универсал Volkswagen ID.7 Tourer. Спортивная версия GTX тоже пока европейский эксклюзив, так как в Китае марка Volkswagen, в отличие от того же Zeekr, не считается ни премиальной, ни спортивной. Запуск Volkswagen ID.7 в США отложен на неопределённый срок, местные дилеры не верят в его успех.



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К слову, от букв GTX в обозначении спортивных версией своих «электричек» Volkswagen уже решил отказаться, их постепенно заменят известные по спортивным «углеводородным» моделям буквы GTI и R, но как минимум до обновления текущих моделей буквы GTX будут жить.

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Рассекреченный вчера лифтбек ID.7 GTX не принёс никаких сюрпризов: у лифтбека ровно такой же чёрный глянцевый декор, крупные сетки в бамперах (в заднем бампере сетка фальшивая, глухая) и 20-дюймовые колёса со специфическим для версии GTX дизайном. Салон имеет много вставок красного цвета и настраиваемую 30-цветную атмосферную подсветку.



Силовая установка Volkswagen ID.7 GTX состоит из двух электромоторов: передний выдаёт 109 л.с., задний — 286 л.с., максимальная совокупная мощностью — 340 л.с., первую «сотню» спортивный лифтбек набирает за 5,4 с, универсал — за 5,5 с. Полезная ёмкость батареи — 86 кВт·ч, полная — 91 кВт·ч, запас хода на одной зарядке у лифтбека составляет 595 км по циклу WLTP, у универсала — 585 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 200 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 26 минут.



Приём заказов на Volkswagen ID.7 GTX в Германии начнётся завтра, лифтбек стоит от 63 155 евро, универсал — от 63 955 евро.

Одновременно с лифтбеком GTX европейскую гамму Volkswagen ID.7 пополнит версия Pro S с единственным 286-сильным электромотором на задней оси и более ёмкой батареей на 91 кВт·ч от версии GTX вместо стандартной на 82 кВт·ч (полезная ёмкость стандартной батареи — 77 кВт·ч). Лифтбек ID.7 Pro S может проехать на одной зарядке 709 км по циклу WLTP, универсал ID.7 Tourer Pro S — 690 км, цена — от 58 985 евро и 59 785 евро соответственно.

