Лифтбек ×
  • Спортивный полноприводный Volkswagen ID.7 GTX теперь доступен и в кузове лифтбек

Спортивный полноприводный Volkswagen ID.7 GTX теперь доступен и в кузове лифтбек

05.06.2024 97 0 0

«Горячий» 340-сильный универсал Volkswagen ID.7 GTX Tourer дебютировал в марте этого, а теперь гамму пополнил лифтбек ID.7 GTX, в техническом плане он ничем не отличается от универсала. Также в гамме Volkswagen ID.7 появилась наиболее дальнобойная версия Pro S с запасом хода на одной зарядке до 709 км по циклу WLTP.

Мировая премьера флагманского электрического лифтбека Volkswagen ID.7 состоялась в апреле прошлого года в рамках Шанхайского автосалона. Главным рынком для этой модели является Китай, продажи ID.7 здесь начались в конце декабря и оказались разочаровывающими — производитель получил слишком мало заказов. За первые четыре месяца 2024 года продажи Volkswagen ID.7, в Китае, по данным CAAM, составили 3835 шт., тогда как близкий по размерам электроседан Zeekr 007 разошёлся тиражом 18 540 шт.

В Европе, по данным JATO Dynamics, продажи Volkswagen ID.7 с января по апрель этого года составили 2795 шт. Европейцам главным образом адресован универсал Volkswagen ID.7 Tourer. Спортивная версия GTX тоже пока европейский эксклюзив, так как в Китае марка Volkswagen, в отличие от того же Zeekr, не считается ни премиальной, ни спортивной. Запуск Volkswagen ID.7 в США отложен на неопределённый срок, местные дилеры не верят в его успех.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

К слову, от букв GTX в обозначении спортивных версией своих «электричек» Volkswagen уже решил отказаться, их постепенно заменят известные по спортивным «углеводородным» моделям буквы GTI и R, но как минимум до обновления текущих моделей буквы GTX будут жить.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Рассекреченный вчера лифтбек ID.7 GTX не принёс никаких сюрпризов: у лифтбека ровно такой же чёрный глянцевый декор, крупные сетки в бамперах (в заднем бампере сетка фальшивая, глухая) и 20-дюймовые колёса со специфическим для версии GTX дизайном. Салон имеет много вставок красного цвета и настраиваемую 30-цветную атмосферную подсветку.

Силовая установка Volkswagen ID.7 GTX состоит из двух электромоторов: передний выдаёт 109 л.с., задний — 286 л.с., максимальная совокупная мощностью — 340 л.с., первую «сотню» спортивный лифтбек набирает за 5,4 с, универсал — за 5,5 с. Полезная ёмкость батареи — 86 кВт·ч, полная — 91 кВт·ч, запас хода на одной зарядке у лифтбека составляет 595 км по циклу WLTP, у универсала — 585 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 200 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 26 минут.

Приём заказов на Volkswagen ID.7 GTX в Германии начнётся завтра, лифтбек стоит от 63 155 евро, универсал — от 63 955 евро.

Одновременно с лифтбеком GTX европейскую гамму Volkswagen ID.7 пополнит версия Pro S с единственным 286-сильным электромотором на задней оси и более ёмкой батареей на 91 кВт·ч от версии GTX вместо стандартной на 82 кВт·ч (полезная ёмкость стандартной батареи — 77 кВт·ч). Лифтбек ID.7 Pro S может проехать на одной зарядке 709 км по циклу WLTP, универсал ID.7 Tourer Pro S — 690 км, цена — от 58 985 евро и 59 785 евро соответственно.

спортивные авто электромобиль новинки лифтбек Volkswagen Volkswagen ID.7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Toyota RAV4 IV (XA40) с пробегом: дизель от BMW, дешевый вариатор и ступицы-расходники Большинство обладателей автомобилей других марок попросту не поняли бы, за что критикуют это поколение «Рафика». В первой части материала мы выяснили, что кузов мог бы быть покрашен качестве... 61 0 0 05.06.2024
Статьи / Популярные вопросы Белый, синий, желтый, красный: какие бывают проблесковые маячки и кому из них уступать дорогу Какие бывают проблесковые маячки? Синие знают все. Красные приходят на ум вместе с синими. Если подумать, можно вспомнить желтые и оранжевые. И только самые опытные водители вспомнят, что ес... 322 0 0 03.06.2024
Статьи / Пикап Выбор шире, чем кажется: 10 самых дешевых дизельных пикапов российского рынка Правильный пикап должен быть оснащен дизельным двигателем независимо от того, какую функцию он выполняет – рекреационного автомобиля, заменителя рамного внедорожника или реальной рабочей лош... 3525 0 1 02.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 91518 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15394 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12625 20 171 14.03.2024
Change privacy settings