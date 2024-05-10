Volkswagen откажется от названия GTX, «горячие» электрокары получат приставки GTI и R

В компании подтвердили ранние планы, согласно которым к 2030 году в списке моделей с литерой R окажутся только электромобили.

У немецкой марки Volkswagen есть отдельное «зелёное» семейство ID, которое включает в себя несколько моделей. Первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3, позже подтянулись кроссоверы ID.4 и ID.5, минивэн и фургон ID.Buzz, а также лифтбек и универсал ID.7. В китайской линейке ещё числится кроссовер ID.6. В дальнейшем линейка пополнится и за счёт других новинок, одной из них станет компакт, созданный на базе концепта ID. 2all.

На фото: хот-хэтч Volkswagen ID.3 GTX

Изначально производитель решил дать «заряженным» электромобилям собственную прибавку к названию – GTX. Первыми её получили кроссовер ID.4 и его купеобразная версия – ID.5. В середине марта текущего года компания рассекретила ещё хот-хэтч Volkswagen ID.3 GTX и пятидверку ID.7 GTX Tourer. Кроме того, тогда же с помощью одного тизера был анонсирован «заряженный» минивэн ID. Buzz GTX.



Изначально предполагалось, что приставку GTX получат только версии с двухмоторной силовой установкой, однако позже производитель отказался от этого правила, ведь её получил хэтчбек ID.3, который даже в «подогретом» варианте оснащается только одним электромотором, расположенным на задней оси (хоть и более мощным по сравнению в «обычной» версией). Напомним, у хот-хэтча отдача может быть равна 286 л.с. (545 Нм крутящего момента) или 326 л.с. (545 Нм).



Несмотря на то, что линейка GTX только недавно была значительно расширена, производитель в дальнейшем не планирует использовать сочетание этих трёх букв для «горячих» электромобилей Volkswagen. Об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора VW Томаса Шефера. Он рассказал, что постепенно это название уйдёт в прошлое, а «заряженным» версиям «электричек» достанутся знакомые прибавки – GTI и R.



На фото: концепт Volkswagen ID.GTI

В сентябре прошлого года компания показала концепт Volkswagen ID.GTI, который является предвестником полностью «зелёного» преемника хот-хэтча Golf GTI. Ожидается, что в продажу на европейском рынке такая новинка поступит в начале 2027 года. Ранее отмечалось, что прибавку GTI к названию получат и другие «заряженные» версии моделей ID-семейства, у которых будет передний привод.



О том, что будет объединять «горячие» электрокары, получившие прибавку в виде литеры R, кроме полного привода, глава Volkswagen пока не рассказал. Однако он подтвердил, что ранние планы, согласно которым к 2030 году в списке моделей R окажутся исключительно электромобили, по-прежнему в силе. Ожидается, что R-версия «зелёного» Golf девятого поколения появится в 2029 году.



Напомним, в конце марта этого года Volkswagen Golf отметил 50-летие с момента запуска в производство. На тот момент количество выпущенных экземпляров одного из наиболее массовых автомобилей в мире превысило отметку в 37 миллионов.