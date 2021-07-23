Volkswagen играет с «заряженными» кроссоверами: показан Atlas Cross Sport GT

Автомобиль немецкой марки представлен в статусе концепта. Такой «горячий» паркетник (с приставкой в виде букв GT к названию) в серию не пойдёт.

Компания VW начала выпуск своего среднеразмерного кроссовера Atlas для рынка США в 2017 году. На некоторых других рынках, в том числе и в России, модель известна под именем Teramont. В 2019 году производитель представил «короткую» пятиместную версию, которая в Штатах получила название Atlas Cross Sport (а, к примеру, в Китае имя модели – Teramont X). За прошлый сложный из-за последствий пандемии коронавируса год американские дилеры реализовали 29 069 экземпляров двухрядного Атласа. В текущем году показатель определённо вырастет: только за первую половину 2021-го клиенты купили 25 828 кроссоверов.



На фото: концепт Volkswagen Atlas Cross Sport GT

На американский рынок вышли «горячие» хэтчбеки Volkswagen Golf GTI и Golf R новой генерации. Чтобы привлечь внимание к этому событию, а также ещё раз «пропиарить» свой пятиместный кроссовер, в США представили очередной концепт – VW Atlas Cross Sport GT, его создал местный энтузиаст бренда Джейми Орр. Отметим, немецкая компания не планирует запускать этот автомобиль в серийное производство.



Паркетник с приставкой в виде букв GT к названию создан на базе штатного Atlas Cross Sport в топовой комплектации SEL Premium R-Line. Ему оставили «родную» систему полного привода 4Motion (с муфтой на задней оси). Однако штатную «начинку» заменили: концепт получил двигатель от «хот-хэтча» Golf R предыдущего поколения, речь идёт о 2,0-литровом «турбомоторе» TSI серии EA888 с отдачей в 304 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «автоматом» DSG.



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Напомним, базовая версия «обычного» Volkswagen Atlas Cross Sport, представленного на американском рынке, оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбированным двигателем, его мощность равна 238 л.с. Топовая комплектация SEL Premium R-Line предлагается с двигателем VR6 объёмом 3,6 литра с отдачей в 280 л.с. Оба варианта идут в комплекте с 8АКП.



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У концепта Atlas Cross Sport GT заниженная подвеска, а также передние тормоза Tarox с восьмипоршневыми механизмами. Визуально автомобиль отличается за счёт ярко-синего цвета кузова в сочетании с чёрными глянцевыми элементами (у «обычного» кроссовера они выполнены под хром). Профиль украшают 22-дюймовые колёсные диски ABT Sport HR, обутые в спортивную резину Yokohama Advan.

Также есть много отличительных элементов концепта GT и в салоне: здесь установлены четыре отдельных спортивных кресла фирмы Recaro с обивкой из микрофибры и кожзама. Их дополняют синяя верхушка рычага коробки передач, такого же цвета ремни безопасности и напольные коврики с соответствующей окантовкой. Яркие цветовые акценты «разбросаны» по всему салону, в том числе на рулевом колесе и дверных панелях.



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На сегодняшний день цена базовой версии Volkswagen Atlas Cross Sport составляет 30 855 долларов (эквивалентно примерно 2,28 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение SEL Premium R-Line клиентам приходится платить не менее 50 025 долларов (около 3,69 млн рублей).

Отметим, в России продажи Teramont пока приостановлены. Вероятно, на наш рынок машины по-прежнему будут поставлять из США, это значит, что клиентов ждёт рестайлинговый кроссовер с дизайном актуального Atlas.

