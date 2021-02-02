Volkswagen может выпустить более мощную версию «заряженного» хэтчбека Golf R

История Volkswagen Golf насчитывает уже восемь поколений, актуальное немцы представили в конце октября 2019 года. Позже, в начале 2020-го, семейство расширилось за счёт «заряженных» вариантов GTI и GTD, в сентябре рассекретили обычный универсал и его кросс-версию, в следующем месяце был представлен GTI Clubsport, а в ноябре дебютировала топовая «пятидверка» с приставкой в виде буквы R к названию.

На фото: актуальный Volkswagen Golf R

«Горячий» хэтчбек Golf R отличается от других «зажигалок» семейства за счёт бамперов, в нижней решётке этого автомобиля располагаются горизонтальные плашки вместо «сот». Ещё у него четыре сдвоенных патрубка выхлопной системы и диски оригинального дизайна, их максимальный размер составляет 19 дюймов. В салоне – иной руль с кнопкой R (она отвечает за переключение ездовых режимов), спортивные кресла, отделанные кожей, а также вставки «под карбон» и декор синего цвета.



Кроме того, отличием VW Golf R является «начинка». Нынешний «хот-хэтч» оснащается бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» TSI серии EA888 мощностью 320 л.с. (отдача такая же, как у «заряженных» Arteon R и Tiguan R). Максимальный крутящий момент составляет 420 Нм. В пару к нему предлагается шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «автомат» DSG с двумя сцеплениями (МКП есть только у американской версии «пятидверки»).

Golf R получил доработанную систему полного привода 4Motion: у неё задний дифференциал с векторизацией тяги, есть возможность переносить до 100% тяги на одно из задних колёс (как у Mercedes-AMG A 45/CLA 45). Кроме того, также как и у Мерседесов, у «горячего» Гольфа есть режим Drift, когда отключена ESP и тяга идёт в основном на заднюю ось. В списке других ездовых режимов версии – Comfort, Sport, Race, Individual и Special.



На фото: салон актуального Volkswagen Golf R

Не исключено, что у хэтчбека впоследствии появится ещё одна версия «заряженного» Гольфа. Предположение появилось на youtube-канале volkswizard: автор ролика изучил внутреннее руководство по эксплуатации, в котором представлены все двигатели для моделей VW Golf GTI, GTI TCR, а также GTD и GTE. При этом в документе был указан ещё один мотор – 333-сильный двухлитровый бензиновый TSI с максимальным крутящим моментом в 420 Нм (мощность на 13 л.с. больше, чем у нынешней версии Golf R).



Есть предположения, что версию модели с 333-сильным мотором назовут Golf R Plus. Слухи о модификации с таким названием ходят уже давно, так, один из недавних относится к весне 2020 года: тогда предполагалось, что вариант с таким названием получит 400-сильную гибридную установку. Ожидалось, что модель выйдет на рынок не ранее 2023 года.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Volkswagen лишил американцев базового хэтчбека Golf. Дело в том, что там до сих пор представлен «седьмой» Гольф: сейчас дилеры распродают остатки, а производство на заводе немецкого концерна в мексиканской Пуэбле уже завершено. Отметим, осенью 2021-го на американский рынок выйдет Volkswagen Golf восьмого поколения – модель будет представлена только в версиях GTI и Golf R.

