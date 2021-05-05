Volkswagen обновил так и не добравшийся до РФ удлинённый Tiguan: первое фото и дата премьеры

Судя по всему, в плане дизайна растянутый SUV изменился так же, как и короткий. «Заряженную» R-версию длиннобазный кросс вряд ли получил, зато европейцы вполне могут рассчитывать на гибрид.

Стандартный пятиместный VW Tiguan пережил рестайлинг еще минувшим летом, а вот посвежевший удлиненный паркетник анонсирован только сейчас: начать решили с версии для Европы, «старосветский» кроссовер имеет «фамилию» Allspace, презентацию проведут 12 мая. Кстати, на длиннобазный вариант приходится 55% от совокупного объема продаж модели по всему миру. Впрочем, тут стоит учитывать то, что в Северной Америке представлен лишь такой SUV (там это «просто» Тигуан), да и в Китае именно растянутый кросс пользуется спросом (в Поднебесной модель зовется Tiguan L).

Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace и обновленный короткий Tiguan 1 / 2 Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace и обновленный короткий Tiguan 2 / 2

Пока марка распространила только один тизер обновленного Tiguan Allspace: задние фонари у него такие же, как у короткого кроссовера. «Личико» тоже наверняка изменилось так же, как у обычного SUV, то есть удлиненному Тигуану достались увеличенная радиаторная решетка и фары в стиле последнего Гольфа. Еще Allspace обещаны мультимедийная система нового поколения MIB3 и современные системы помощи водителю.



Как и прежде, за доплату предложат третий ряд сидений, максимальный объем багажника – те же 1920 литров, что и у дореформенной модели. Остальные характеристики не раскрыты. Длина дорестайлингового европейского Tiguan Allspace равна 4701 мм, расстояние между осями – 2787 мм, у обновленного пятиместного Тигуана – 4509 и 2678 мм соответственно.

Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace 1 / 4 Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace 2 / 4 Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace 3 / 4 Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace 4 / 4

О технике ни слова, но и ее длиннобазный кроссовер, скорее всего, разделил с коротким: пятиместный SUV в Старом Свете доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также с дизелем 2.0 TDI. У короткого паркетника еще есть «заряженная» 320-сильная версия R, однако Allspace такую вряд ли получил. Зато, как и стандартный Tiguan, европейский трехрядный кросс, вероятно, будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида (у дореформенного Allspace гибридного варианта нет) с установкой на основе моторе 1.4 TSI (совокупная отдача – 245 л.с.). К слову, в Китае уже давно продают Tiguan L PHEV.



Рестайлинговый короткий Volkswagen Tiguan 1 / 3 Рестайлинговый короткий Volkswagen Tiguan 2 / 3 Рестайлинговый короткий Volkswagen Tiguan 3 / 3

Для Поднебесной удлиненный кроссовер выпускают в Шанхае, производство такой модели для остальных стран налажено в Мексике. В России Tiguan Allspace не представлен, хотя еще в 2019-м его сертифицировали для нашего рынка (именно мексиканской сборки): срок действия Одобрения типа транспортного средства закончится в ноябре 2022 года, но марка вряд ли решится привезти к нам дорогую импортную версию.

