Рестайлинг ×
  • Volkswagen обновил так и не добравшийся до РФ удлинённый Tiguan: первое фото и дата премьеры

Volkswagen обновил так и не добравшийся до РФ удлинённый Tiguan: первое фото и дата премьеры

05.05.2021 32 0 0

Судя по всему, в плане дизайна растянутый SUV изменился так же, как и короткий. «Заряженную» R-версию длиннобазный кросс вряд ли получил, зато европейцы вполне могут рассчитывать на гибрид.

 

Стандартный пятиместный VW Tiguan пережил рестайлинг еще минувшим летом, а вот посвежевший удлиненный паркетник анонсирован только сейчас: начать решили с версии для Европы, «старосветский» кроссовер имеет «фамилию» Allspace, презентацию проведут 12  мая. Кстати, на длиннобазный вариант приходится 55% от совокупного объема продаж модели по всему миру. Впрочем, тут стоит учитывать то, что в Северной Америке представлен лишь такой SUV (там это «просто» Тигуан), да и в Китае именно растянутый кросс пользуется спросом (в Поднебесной модель зовется Tiguan L).

Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace и обновленный короткий Tiguan
1 / 2
Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace и обновленный короткий Tiguan
2 / 2

Пока марка распространила только один тизер обновленного Tiguan Allspace: задние фонари у него такие же, как у короткого кроссовера. «Личико» тоже наверняка изменилось так же, как у обычного SUV, то есть удлиненному Тигуану достались увеличенная радиаторная решетка и фары в стиле последнего Гольфа. Еще Allspace обещаны мультимедийная система нового поколения MIB3 и современные системы помощи водителю.

Как и прежде, за доплату предложат третий ряд сидений, максимальный объем багажника – те же 1920 литров, что и у дореформенной модели. Остальные характеристики не раскрыты. Длина дорестайлингового европейского Tiguan Allspace равна 4701 мм, расстояние между осями – 2787 мм, у обновленного пятиместного Тигуана – 4509 и 2678 мм соответственно.

Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace
1 / 4
Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace
2 / 4
Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace
3 / 4
Дореформенный Volkswagen Tiguan Allspace
4 / 4

О технике ни слова, но и ее длиннобазный кроссовер, скорее всего, разделил с коротким: пятиместный SUV в Старом Свете доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также с дизелем 2.0 TDI. У короткого паркетника еще есть «заряженная» 320-сильная версия R, однако Allspace такую вряд ли получил. Зато, как и стандартный Tiguan, европейский трехрядный кросс, вероятно, будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида (у дореформенного Allspace гибридного варианта нет) с установкой на основе моторе 1.4 TSI (совокупная отдача – 245 л.с.). К слову, в Китае уже давно продают Tiguan L PHEV.

Рестайлинговый короткий Volkswagen Tiguan
1 / 3
Рестайлинговый короткий Volkswagen Tiguan
2 / 3
Рестайлинговый короткий Volkswagen Tiguan
3 / 3

Для Поднебесной удлиненный кроссовер выпускают в Шанхае, производство такой модели для остальных стран налажено в Мексике. В России Tiguan Allspace не представлен, хотя еще в 2019-м его сертифицировали для нашего рынка (именно мексиканской сборки): срок действия Одобрения типа транспортного средства закончится в ноябре 2022 года, но марка вряд ли решится привезти к нам дорогую импортную версию.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Volkswagen Volkswagen Tiguan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 7er F01 с пробегом: вода в дверях и кузов, который нельзя восстановить после ДТП Наигравшись в начале «нулевых» с авангардом, очередное поколение 7 series дизайнеры BMW сделали сравнительно консервативным, если не сказать – скучноватым внешне. Но что касается конструкции... 31 0 0 05.05.2021
Статьи / Автоспорт Рысь выходит на тропу: автомобили из Тольятти на гоночных трассах Когда я заруливал на парковку гоночного комплекса Moscow Raceway, на небе красовалось ласковое апрельское солнышко, и это откровенно радовало. Конечно, презентации обновленного состава гоноч... 564 0 2 04.05.2021
Статьи / Авто недели Для обеспеченных и многодетных поклонников: стоит ли покупать Subaru Tribeca за 800 тысяч рублей Мы уже неоднократно раздумывали над выбором полноприводника американского происхождения с ценой около миллиона – от Toyota Venza и Honda Crosstour с несущим кузовом до «настоящих» Dodge D... 1733 0 0 04.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 154259 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 129876 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 86388 30 24 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings