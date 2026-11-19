Volkswagen пополнил линейку марки за счёт кроссовера T-Roc в 2017 году, а вариант нынешней второй генерации был представлен в конце лета 2025-го. Продажи этой модели на старосветском рынке начались осенью того же года. В семействе предшественника с 2019 года числилась в том числе «заряженная» версия с прибавкой в виде литеры R к названию. Теперь VW полностью рассекретил T-Roc R второго поколения.

На фото: Volkswagen T-Roc R второго поколения 1 / 2 На фото: Volkswagen T-Roc R второго поколения 2 / 2

Новый «заряженный» кроссовер оснащается мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновая турбочетвёрка EA888 evo5. Объём этого двигателя равен 2,0 литра, максимальная мощность – 333 л.с., а крутящий момент – 420 Нм. Он работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG. На разгон с места до «сотни» новому T-Roc R требуется пять секунд, а его максимальная скорость равна 250 км/ч.

«Горячий» кроссовер VW имеет полный привод 4Motion с системой распределения крутящего момента R-Performance, причём тяга распределяется не только между передней и задней осями, но и между задними колёсами. Это в том числе позволяет автомобилю оставаться управляемым при разгоне и торможении в тех случаях, когда слева и справа разный уровень сцепления колёс с дорогой.

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В стандартное оснащение «второго» Volkswagen T-Roc R входит адаптивная подвеска со спортивными настройками. Спереди у такого кроссовера независимая подвеска МакФерсон, сзади – многорычажка. В пресс-службе марки отметили, что «полноценная динамика вождения» достигается при активации ездового режима Race (в переводе с английского – «гонка») – с помощью кнопки с буквой R, расположенной на рулевом колесе. Для водителей предусмотрены также отдельные режимы Special и Drift.

У нового T-Roc R есть ряд отличий в экстерьере от обычной версии. Так, модели положены новые 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски Zandvoort, а в качестве опции предлагается комплект 20-дюймовых кованых «катков» Warmenau. Ещё «заряженному» SUV положены иной передний бампер, другой диффузор в нижней части заднего бампера и синие тормозные суппорты. Также он получил спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками, а за доплату предлагается облегчённая титановая выхлопная система R-Performance от Akrapovič.

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Перед водителем VW T-Roc R располагается рулевое колесо R-Performance с подрулевыми переключателями и кнопкой R, предусмотрено отображение дополнительной информации на дисплее, исполняющем роль виртуальной приборки, к примеру, подсказчик переключения передач, GPS-таймер прохождения круга и т.д. Помимо этого, модели положены спортивные сидения с вышитой эмблемой в виде буквы R на спинках.

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На домашнем рынке, в Германии, дилеры сегодня, 19 ноября 2026-го, начали собирать предзаказы на Volkswagen T-Roc R второго поколения. Стартовая стоимость новинки равна 59 995 евро, что эквивалентно примерно 5,41 млн рублей по текущему курсу.