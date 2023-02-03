Volvo готовится выпустить шесть новинок в ближайшие три года, одной из них станет минивэн

Предполагается, что в основу роскошного MPV шведского бренда ляжет рассекреченный в конце прошлого года Zeekr 009 (обе марки входят в состав китайского холдинга Geely).

Компания Volvo собирается завершить полное «озеленение» своего модельного ряда к концу текущего десятилетия. Один из главных шагов в этом направлении шведский производитель сделал в ноябре прошлого года: тогда был представлен новый флагманский электрический кроссовер марки – Volvo EX90. Стоит напомнить, что его планируется продавать одновременно с XC90, оснащённым ДВС (модель готовится к обновлению).

На фото: Volvo EX90 1 / 2 На фото: Volvo EX90 2 / 2

Ещё одна «зелёная» новинка Volvo появится в скором времени: речь идёт о субкомпактном кроссовере, который получит название EX30 (имя в компании уже подтвердили). Известно, что презентация «батарейного» SUV состоится грядущим летом, 15 июня, а производство будет налажено в Китае до конца текущего года.



На фото: салон Volvo EX90

На этом производитель останавливаться не планирует. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Volvo представит не менее шести новых автомобилей с батарейным питанием к 2026 году. По данным агентства, шведская марка намерена превратить в электромобили все свои основные модели, включая не только кроссоверы, но и седаны с универсалами.



На фото: Zeekr 009 1 / 2 На фото: Zeekr 009 2 / 2

Ещё одной электрической новинкой, вероятно, станет роскошный минивэн. При этом предполагается, что в его основу ляжет представленный в конце прошлого года Zeekr 009 (напомним, обе марки входят в состав китайского холдинга Geely). Как Kolesa.ru сообщал ранее, на домашнем рынке модель предложена с двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача составляет 544 л.с., максимальный крутящий момент – 686 Нм.



На фото: салон Zeekr 009

Zeekr 009 в Китае предлагается с двумя тяговыми батареями на выбор: «младшая» версия оснащается аккумулятором ёмкостью 116 кВт*ч, а у топового исполнения – 140 кВт*ч. Запас хода без подзарядки в первом случае составляет 702 км, во втором – 822 км (расчёт вели по «поднебесному» циклу CLTC). Вне зависимости от варианта, электровэну на разгон с места до «сотни» требуется 4,5 секунды.



Пока никаких подробностей о будущем электрическом минивэне Volvo нет. Сообщается, что MPV получит иной дизайн: его изменят в соответствии с актуальным фирменным стилем шведского бренда. Не исключено, что изменения будут и в «технике».

По данным агентства, в «формат» электрокаров будут переведены такие SUV, как XC90 и XC60, седаны S60 и S90 и, вероятно, универсалы V60 и V90. Разработка будущих «зелёных» новинок была передана исследовательскому центру компании, который расположен в Шанхае (Китай).



Ранее Kolesa.ru публиковал рендер потенциальной внешности субкомпактного кроссовера Volvo EX30: эта новинка, вероятно, выйдет на рынок в начале следующего года.