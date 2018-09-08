Volvo XC90 T8: аккумулятор за 1 миллион рублей и 43 километра на электричестве

Volvo XC90 T8: аккумулятор за 1 миллион рублей и 43 километра на электричестве

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Отгрузки гибридной версии дилерам начнутся в декабре, однако, до конца года представительство надеется реализовать 15 гибридных Volvo XC90 T8. Насколько это реально?

Менеджеров Volvo совершенно не смущает, что все без исключения «розеточные» гибриды на российском рынке провалились, иных не спас даже низкий ценник. К примеру, два года назад на гибридную BMW 7-серии немцы сделали самую низкую цену – входную в модель, однако и это не спасло проект – гибридный заднеприводный седан убрали с рынка. Лекс Керссемаркес, вице-президент Volvo по продукту, говорит на это: «Если бы мы смотрели на конкурентов, мы бы до сих пор делали 8-цилиндровые моторы». С одной стороны Керссемаркес, конечно, лукавит, поскольку Volvo лишь однажды обращалась к этой конфигурации – изготавливали агрегат в Японии на заводе Yamaha. С другой, волков бояться – в лес не ходить, а ходить, наверное, нужно, даже если такие походы не подкрепляются изрядными скидками от государства.

Volvo XC90 T8 R-design

Между тем, у Volvo XC90 T8 есть некоторые особенности, на которые потенциальные покупатели вполне возможно обратят внимание. Так, высоковольтная АКБ размещена в центральном тоннеле, а не под полом багажника. Решение это в данном случае продиктовано не толкьо соображениями по сохранению полезного объёма багажника и желанием разместить здесь третий ряд сидений, но и причинами практического свойства. Дело в том, что ёмкость АКБ и тип её охлаждения – жидкостный не оставили компоновщикам другого места.

Высоковольтная батарея LG Chem стоимостью 1 млн рублей

Высоковольтная батарея LG Chem стоимостью 1 млн рублей

Сама батарея – от LG Chem с индексом 1P96S, добавляющая к цене Volvo XC90 T8 один миллион рублей, содержит 96 ячеек, где в качестве анода выступает графит, в качестве катоде – литий ферро-фосфат. АКБ добавляет к массе автомобиля 113 кг, но на самом деле, все 300, потому что нужно ещё учитывать массу проводов и силового оборудования. Ёмкость у неё для «розеточных» гибридов приличная – 26 Ач, а размеры позволило уменьшить высокое напряжение – 360 Вт. Электричество с батареи идёт на задний мост, который приводит мотор-редуктор, и номинально без использования ДВС водитель сможет проехать 43 км. И пускай продуктовые менеджеры Volvo отмечают, что на рынке мало найдётся таких мощных автомобилей в этом сегменте за 5,5 млн рублей, всё же электродвигатель добавляет только 87 л.с. и 240 Нм.

Мотор-редуктор заднего моста

Мотор-редуктор заднего моста

Основная нагрузка приходится на традиционную пару в составе 2,0-литрового бензинового двигателя B4204T35 и 8-ступенчатой гидромеханической коробки Aisin Warner TG-81SC, которая приводит задние колёса. Мотор развивает 235 кВт (320 л.с.), причём, эта версия агрегата мощнее, чем негибридная аж на 70 л.с., в этом смысле аргумент о лучшем соотношении цены/мощности, достигнутый из-за наличия электрооборудования на борту, несколько меркнет.

Интересно, что российское представительство заявляет расход в 2,5 л/100 км, притом, что «головной» офис на Volvo XC90 T8 меньшей на 16 л.с. даёт 2,6 и 2,8 л/100 км (по NEDC) в зависимости от установленного класса шин. Технические специалисты Volvo говорят, что по относительно свободному городу получалось выйти из четырёх литров, что с учётом высокой массы машины в 2,4 тонны, результат, конечно неплохой. Однако ж, поделюсь своим опытом. Несколько лет назад я ездил по вечернему Гётеборгу на серийном «розеточном гибриде», выполненном на базе Volvo V60 предыдущего поколения. Ни о каких пробках, речи, конечно, не было, да и все светофоры я проезжал практически с первого раза. Получилось 0,8 л/100 км. Да-да, это не опечатка – всего 0,8 литра на сотню. Однако, одна тонкость: у той машины под капотом стоял… дизель. И очень жаль, что под нажимом китайцев в Volvo не планируют развивать эту тему.

Принципиальная схема последовательного гибрида с подзаряжаемой от внешнего источника высоковольтной АКБ

Принципиальная схема последовательного гибрида с подзаряжаемой от внешнего источника высоковольтной АКБ

Между тем, нельзя не отметить ещё одну особенность Volvo XC90 T8 – режим Off-Road, который работает до скорости 20 км/ч. Он примечателен тем, что в нём система стабилизации «распускается» максимально и позволяет даже немножко побуксовать, правда недолго. Тормозные колодки вступают в действие и зажимают забегающее колесо. Таким образом, инженеры имитируют блокировку межколёсных дифференциалов. В общем, при случае опробуем.

Теги: Новинки , Вольво , гибриды
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
altersin
«Если бы мы смотрели на конкурентов, мы бы до сих пор делали 8-цилиндровые моторы»

В эпоху тотального засилья турбосока, в премиум-сегменте комплектации с V8 были бы конкурентным преимуществом.
Но "лучше" безмерно надувать свой 2.0 и делать никому не нужный гибрид...

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