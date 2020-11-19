Вопрос лимита: власти никак не определятся с нештрафуемым порогом превышения скорости

По сегодняшним правилам, по городским дорогам можно ездить со скоростью не более 60 км/ч (если нет знаков с иным ограничением), лимит вне населённых пунктов – 90 или 110 км/ч (в зависимости от категории дороги). При этом сейчас у водителей в РФ есть также возможность нарушить установленный лимит – порог равен +20 км/ч – и не получить за это штраф. Однако такое положение дел устраивает не всех.
Ещё в конце 2018 года начался разговор о том, что нынешний нештрафуемый порог превышения скорости пора менять. Тогда на этом настаивал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Предполагается, что снижение этого порога положительно скажется на показателях аварийности и смертности на российских дорогах. Тогда он отметил, что такой большой «люфт» несколько лет назад был введён из-за погрешности комплексов фиксации нарушений ПДД: теперь техника работает точнее и погрешность не превышает 3 км/ч.
После этого власти начали обсуждать различные варианты изменения действующей нормы, в частности, предлагалось вернуться к старому правилу, согласно которому водителей начинали наказывать за превышение лимита на 10 км/ч (такая норма действовала до 2013 года).
Новый виток обсуждений начался в рамках разработки обновлённого Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), пока что документ находится на стадии разработки, им занимается Минюст. Изначально инициаторы хотели не только вернуть норму о «нештрафуемых» +10 км/ч, но и планировали ощутимо увеличить размер штрафа за превышение: минимальное взыскание должно было вырасти с 500 до 3 тыс. рублей. Впоследствии из-за критики от этой нормы было решено отказаться.
Совсем недавно в Министерстве внутренних дел РФ выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев: он добавил, что норма по изменению «нештрафуемых» +20 км/ч не войдёт в новую редакцию КоАП. По его мнению, для обеспечения безопасности на дорогах в РФ важное значение имеет их обустройство (барьеры, разделяющие потоки транспорта, освещение, отсутствие ям). Казалось бы, тема закрыта.
Но нет. С этим всё ещё не согласен заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Теперь он снова настаивает на снижении нештрафуемого порога (не до +3 км/ч, а до +10 км/ч). Согласно его словам, на превышения лимита приходится около 60% от общего количества нарушений ПДД; они же являются основной причиной смертельных аварий.
Согласно статистике ГИБДД, число ДТП в 2020 году сократилось почти на 11%: за январь-октябрь текущего года произошло 119 917 аварий, в них погибло 13 076 человек (-4,6%), было ранено 151 739 участников (-12,4%). Напомним, ранее правительство поставило перед профильными ведомствами задачу: добиться снижения смертности на дорогах в РФ. К 2024 году показатель социального риска (количество погибших на 100 тыс. населения) в стране не должен превышать 4, тогда как по итогам 2019 года он равен 11,6. Отметим, в Москве показатель уже сейчас равен 3,5.
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Просто так убирать порог нельзя. Так как состояние дорог не соответствует исполнению правил. Например, на стандартной двухполосной (полоса плюс встречка) загородной трассе, руководствуясь текущим лимитом 90 км.ч практически невозможно осуществить обгон грузовика или фуры, так как последние двигаются со скоростью 80 - 85 км.ч. Обгон строго по правилам выйдет опасным из-за долгого нахождения на встречной полосе. Отсутствия обгона же приведет к не менее опасной ситуации, так как за фурой часто не видно дороги, из-под фуры часто летит грязь, камни, фуры часто чадят солярой так, что за ними ехать невозможно. Стоит вспомнить, что текущие лимиты были введены еще во времена, когда грузовой транспорт по большому счету не мог ехать те же 90 км.ч, а машины были жигули классика. Повышать же лимиты на двухполосной дороге без разделителей тоже опасно. В итоге, без существенных изменений в самом дорожном строительстве, вводить новые лимиты и ужесточения довольно спорная политика. Что можно сделать в качестве компромисса: в городах можно снижать лимиты и увеличивать штрафы, так как именно в городах выше риск сбить пешехода. Но и тут надо делать это с умом с обязательным пересмотром лимитов на улицах. Ибо вводить ограничения на выделенных шоссе внутри города имеет мало смысла, это способно создать заторы и повысить плотность трафика там, где не нужно. За городом лимиты пока понижать нельзя, надо начать с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ модернизации дорог формата 1+1 в формат 2 + 1 с переменной средней полосой и разделителем или 2 + 2 с разделителем. После модернизации большей части дорог следует снижать лимиты по нештрафуемым порогам и пересмотр общих лимтиов в пользу увеличения где можно и снижения где останутся старые небезопасные дороги. Но до этих реформ не следует кидаться в штрафы с шашкой наголо.