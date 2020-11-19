Вопрос лимита: власти никак не определятся с нештрафуемым порогом превышения скорости

По сегодняшним правилам, по городским дорогам можно ездить со скоростью не более 60 км/ч (если нет знаков с иным ограничением), лимит вне населённых пунктов – 90 или 110 км/ч (в зависимости от категории дороги). При этом сейчас у водителей в РФ есть также возможность нарушить установленный лимит – порог равен +20 км/ч – и не получить за это штраф. Однако такое положение дел устраивает не всех.



Ещё в конце 2018 года начался разговор о том, что нынешний нештрафуемый порог превышения скорости пора менять. Тогда на этом настаивал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Предполагается, что снижение этого порога положительно скажется на показателях аварийности и смертности на российских дорогах. Тогда он отметил, что такой большой «люфт» несколько лет назад был введён из-за погрешности комплексов фиксации нарушений ПДД: теперь техника работает точнее и погрешность не превышает 3 км/ч.

После этого власти начали обсуждать различные варианты изменения действующей нормы, в частности, предлагалось вернуться к старому правилу, согласно которому водителей начинали наказывать за превышение лимита на 10 км/ч (такая норма действовала до 2013 года).



Новый виток обсуждений начался в рамках разработки обновлённого Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), пока что документ находится на стадии разработки, им занимается Минюст. Изначально инициаторы хотели не только вернуть норму о «нештрафуемых» +10 км/ч, но и планировали ощутимо увеличить размер штрафа за превышение: минимальное взыскание должно было вырасти с 500 до 3 тыс. рублей. Впоследствии из-за критики от этой нормы было решено отказаться.

Совсем недавно в Министерстве внутренних дел РФ выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев: он добавил, что норма по изменению «нештрафуемых» +20 км/ч не войдёт в новую редакцию КоАП. По его мнению, для обеспечения безопасности на дорогах в РФ важное значение имеет их обустройство (барьеры, разделяющие потоки транспорта, освещение, отсутствие ям). Казалось бы, тема закрыта.



Но нет. С этим всё ещё не согласен заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Теперь он снова настаивает на снижении нештрафуемого порога (не до +3 км/ч, а до +10 км/ч). Согласно его словам, на превышения лимита приходится около 60% от общего количества нарушений ПДД; они же являются основной причиной смертельных аварий.

Согласно статистике ГИБДД, число ДТП в 2020 году сократилось почти на 11%: за январь-октябрь текущего года произошло 119 917 аварий, в них погибло 13 076 человек (-4,6%), было ранено 151 739 участников (-12,4%). Напомним, ранее правительство поставило перед профильными ведомствами задачу: добиться снижения смертности на дорогах в РФ. К 2024 году показатель социального риска (количество погибших на 100 тыс. населения) в стране не должен превышать 4, тогда как по итогам 2019 года он равен 11,6. Отметим, в Москве показатель уже сейчас равен 3,5.

