Вопросы безопасности ТС: появились требования к машинам при прохождении техосмотра

Масштабные изменения в закон о ТО, действующий в РФ, вступят в силу совсем скоро, через пару недель. Теперь свои требования обозначили в МВД.

После того, как российские власти выяснили, что большая часть собственников машин (порядка 80%) сейчас не отправляют свои автомобили на обязательную проверку, а просто покупают так называемые «серые», то есть фальшивые диагностические карты, они решили провести масштабную реформу техосмотра. Её основные нововведения вступят в силу 1 марта 2021 года.

Теперь со списком обязательных требований к безопасности автомобиля при прохождении ТО выступили в Министерстве внутренних дел РФ. Как сообщает ТАСС, в новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ведомство перечислило свыше 80 пунктов: они касаются тормозной системы автомобиля, рулевого управления, работы внешних световых приборов, состояния шин и дисков, а также двигателя и его систем.

Так, автовладельцу не смогут оформить диагностическую карту в случае, если в машине подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов. Так в ходе проверки специалисты должны изучить состояние стояночного тормоза: он должен блокировать колёса на уклоне. Если говорить о рулевом управлении, то операторы ТО обратят внимание на то, чтобы изменение усилия при повороте рулевого колеса было плавным во всем диапазоне угла поворота. Помимо этого, в ходе проверки будет изучаться суммарный люфт в рулевом управлении (он не должен превышать тех предельных значений, которые установил изготовитель).



Согласно документу, разработанному МВД, положенные транспортному средству стёкла должны быть на своих местах и целыми. Допускаются небольшие трещины на лобовом стекле: но они не должны мешать обзору. Автомобиль не возьмут на ТО в случае, если трещина на стекле очень большая и располагается со стороны водителя. Кроме того, диагностическую карту нельзя получить, если сиденья в ТС не оборудованы исправными ремнями безопасности (хотя по конструкции должны быть с ремнями).

Диагностическую карту не получат и те, в чьих автомобилях обнаружат некорректно работающие стеклоочистители и стеклоомыватели. В список требований также входят целостность внешней оптики и правильная настройка света. Внимание уделят и колёсам: по правилам, даже один отсутствующий болт или гайка крепления дисков и ободьев не дадут пройти ТО. Кроме того, не допускается установка на одну ось автомобиля разных шин. В ходе ТО должны проверить и соответствие покрышек сезону: нововведением стал запрет на использование летней резины зимой и шипованной — в теплое время года. Ещё пройти ТО будет нельзя при отсутствии противосолнечных козырьков в случае, если они предусмотрены конструкцией модели.



Напомним, одним из главных нововведений с 1 марта 2021 года станет обязательная фотофиксация процедуры проверки автомобилей (в файле должны быть указаны координаты расположения ТС во время процесса осмотра). Кроме того, в рамках реформы более суровым станет наказание для операторов ТО, которые выдают фальшивые диагностические карты. Предполагается, что ещё через год в силу вступят и другие нормы, в их числе штраф для автовладельцев за отсутствие действующей ДК. Выявлять таких водителей хотят с помощью камер, размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

В прошлом году были увеличены сроки прохождения техосмотра. Так, сейчас новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо отправлять на проверку в течение первых четырёх лет их «жизни». В возрасте от 4 до 10 лет на ТО надо приезжать один раз в два года, а транспортные средства, которым более десяти лет, нужно привозить на ТО ежегодно.

