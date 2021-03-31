Возмещение ущерба от упавших на машины деревьев: ОСАГО могут добавить новые функции

ОСАГО на сегодняшний день является обязательным документом для всех автовладельцев. Такая страховка покрывает определённый риск – гражданскую ответственность водителей. Это значит, что страховая компания виновника аварии возмещает ущерб пострадавшей стороне. Нынешняя «автогражданка» не относится к имущественным видам страхования, поэтому и не возмещает ущерб в случаях, когда на автомобили падают деревья или он получает повреждения из-за попадания в яму на дороге.



Соответствующие правила предлагается изменить. Как сообщает «Российская газета», обсуждение поправок в закон об ОСАГО недавно прошло в ходе заседания рабочей группы по защите прав автомобилистов Общероссийского народного фронта. Автором инициативы является Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Чиновник выразил недовольство тем, что сейчас многим автовладельцам приходится годами с помощью судом добиваться взыскания ущерба с коммунальных служб и владельцев дорог: это происходит в случае, если на машины падают вовремя не срубленные деревья или не убранные снег/сосульки с крыш зданий, а также если автомобили «травмируются», попадая в ямы на дорогах.



Согласно предложенным изменениям, страховщики ОСАГО должны в таких случаях возмещать ущерб своим клиентам (оплачивать ремонт), а затем они смогут требовать возврат этой суммы у коммунальных служб и владельцев дорог, не исполнивших свои обязанности. Для этого у страховых компаний есть собственные юристы.

По сути, для того, чтобы ОСАГО добавить новые функции, можно не менять закон. Можно просто заключить со страховщиками дополнительное соглашение (в рамках «автогражданки») на покрытие иных, выбранных клиентом рисков и заплатить в соответствии с документом. Такой вариант автовладельцу обойдётся наверняка дешевле, чем оформление каско (этот вид добровольного страхования подходит не всем, например, он не распространяется на старые машины).



По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, вряд ли предложенные поправки пройдут дальше, ведь процент подобных случаев сравнительно невысок. Так, из примерно 3 млн страховых случаев в год, оформленных по каско, на повреждения авто падение сосулек и деревьев приходится только 15 тыс., а на повреждения автомобилей из-за ям на дорогах – примерно 1,5 тыс. Большая же часть – это ДТП. Конечно, стоит учитывать, что в подобные случаи попадают не только застрахованные по каско машины, так что такая статистика весьма условная.

Недавно мы сообщали о том, что в ближайшее время для оформления ОСАГО по-прежнему будет нужна действующая диагностическая карта. Отменить эту «привязку» могут в следующем году, после того, как будет в России появится штраф за езду без вовремя пройденного техосмотра. Предполагается, что таких автовладельцев начнут наказывать с помощью дорожных камер с 1 марта 2022 года, взыскание составит 2 тыс. рублей.

