Законы ×
  • Техосмотр пока не планируют «отвязывать» от ОСАГО: дефицита пунктов ТО не ожидается

Техосмотр пока не планируют «отвязывать» от ОСАГО: дефицита пунктов ТО не ожидается

29.03.2021 340 0 0

Страховку по-прежнему можно будет купить только при наличии диагностической карты. По крайней мере, до тех пор, пока не появится штраф для автовладельцев, не отправивших свои машины на проверку.

 

Не так давно страховщики в очередной раз заговорили о том, что необходимо «отвязать» ОСАГО от диагностических карт, которые формируются по итогам техосмотра. Согласно сегодняшним нормам, оба документа являются обязательными для собственников машин (правда, ДК необходима владельцам «легковушек» старше четырёх лет). Оформить страховой полис для не новой машины без карты, которая в 2011 году пришла на смену талону ТО, нельзя.

Теперь предложение сделать оформление ОСАГО независящим от наличия диагностической карты прозвучало в связи с масштабными переменами в сфере техосмотра. В начале текущего месяца в силу вступили нововведения, распространяющиеся на операторов техосмотра. Так, сама диагностическая карта теперь стала полностью электронной (бумажная копия на руки автовладельцам не выдаётся). Помимо этого, операторов техосмотра обязали фотографировать все автомобили, приезжающие на проверку, и отправлять файлы с координатами расположения в систему ЕАИСТО (здесь они хранятся в течение всего срока действия ДК).

И страховщики, и представители МВД предполагали, что не все нынешние операторы ТО смогут соответствовать требованиям и получить разрешение вести деятельность после очных проверок. Сейчас в стране насчитывается порядка 5,2 тыс. фирм, предоставляющих соответствующие услуги. Ожидалось, что их количество сократится, и тогда значительная часть российских автовладельцев столкнётся с невозможностью вовремя отправить свою машину на проверку, а значит, не сможет без проблем оформить ОСАГО.

Не исключено, что серьёзных поводов для беспокойства нет. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, сейчас очные проверки уже проводятся. По его словам, пока что все аккредитованные операторы, по заявкам которых проводятся «выездные мероприятия», успешно проходят аудит (правда, сколько именно компаний уже подтвердили лицензию, не сообщается). В ходе визитов проверяющие изучают соответствие требованиям оборудования пунктов ТО, инженерных систем, а также подтверждают квалификацию экспертов.

Сергей Ефремов также пояснил, что пока разговор о полной «отвязке» техосмотра от оформления «автогражданки» не ведётся. Он пояснил, что такое решение вряд ли будет принято до марта 2022 года. Дело в том, что с этого момента водителей начнут штрафовать за отсутствие действующей диагностической карты, причём искать нарушителей планируется с помощью дорожных камер. Выписывать постановления таким автовладельцам планируется раз в сутки, а размер штрафа составит 2 тыс. рублей. В этом случае необходимость в привязке к ОСАГО отпадёт.

Напомним, недавно вступившие в силу нововведения на данный момент коснулись в основном операторов ТО, так как власти отдельным документом продлили срок действия диагностических карт для «обычных» водителей: это «спецпредложение» актуально для тех автовладельцев, у которых ДК заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021-го. Сообщается, что это было сделано для того, чтобы избежать «живых» очередей из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласно действующим нормам, новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо отправлять на проверку в течение первых четырёх лет их «жизни». В возрасте от 4 до 10 лет на ТО надо приезжать один раз в два года, а транспортные средства, которым более десяти лет, нужно привозить на ТО ежегодно.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Асимметричный рисунок протектора: просто для красоты или не только? Разбираемся вместе с Toyo Tires Последнее время все чаще можно заметить, что многие автомобили обуты в шины с необычным асимметричным рисунком протектора. Выглядят такие шины действительно агрессивно и дерзко. Так что, аси... 203 0 0 29.03.2021
Статьи / Практика Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Ка... 619 0 1 29.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Почему не стоит занижать стоимость автомобиля в договоре купли-продажи Недавно мы разобрались, кому нужно отчитываться в налоговую при продаже автомобиля и как можно сэкономить на налогах. Однако многие автовладельцы при продаже машины хотят сэкономить еще сил... 422 0 1 29.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 143641 33 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 121514 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 75304 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings