Техосмотр пока не планируют «отвязывать» от ОСАГО: дефицита пунктов ТО не ожидается

Страховку по-прежнему можно будет купить только при наличии диагностической карты. По крайней мере, до тех пор, пока не появится штраф для автовладельцев, не отправивших свои машины на проверку.

Не так давно страховщики в очередной раз заговорили о том, что необходимо «отвязать» ОСАГО от диагностических карт, которые формируются по итогам техосмотра. Согласно сегодняшним нормам, оба документа являются обязательными для собственников машин (правда, ДК необходима владельцам «легковушек» старше четырёх лет). Оформить страховой полис для не новой машины без карты, которая в 2011 году пришла на смену талону ТО, нельзя.



Теперь предложение сделать оформление ОСАГО независящим от наличия диагностической карты прозвучало в связи с масштабными переменами в сфере техосмотра. В начале текущего месяца в силу вступили нововведения, распространяющиеся на операторов техосмотра. Так, сама диагностическая карта теперь стала полностью электронной (бумажная копия на руки автовладельцам не выдаётся). Помимо этого, операторов техосмотра обязали фотографировать все автомобили, приезжающие на проверку, и отправлять файлы с координатами расположения в систему ЕАИСТО (здесь они хранятся в течение всего срока действия ДК).

И страховщики, и представители МВД предполагали, что не все нынешние операторы ТО смогут соответствовать требованиям и получить разрешение вести деятельность после очных проверок. Сейчас в стране насчитывается порядка 5,2 тыс. фирм, предоставляющих соответствующие услуги. Ожидалось, что их количество сократится, и тогда значительная часть российских автовладельцев столкнётся с невозможностью вовремя отправить свою машину на проверку, а значит, не сможет без проблем оформить ОСАГО.



Не исключено, что серьёзных поводов для беспокойства нет. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, сейчас очные проверки уже проводятся. По его словам, пока что все аккредитованные операторы, по заявкам которых проводятся «выездные мероприятия», успешно проходят аудит (правда, сколько именно компаний уже подтвердили лицензию, не сообщается). В ходе визитов проверяющие изучают соответствие требованиям оборудования пунктов ТО, инженерных систем, а также подтверждают квалификацию экспертов.

Сергей Ефремов также пояснил, что пока разговор о полной «отвязке» техосмотра от оформления «автогражданки» не ведётся. Он пояснил, что такое решение вряд ли будет принято до марта 2022 года. Дело в том, что с этого момента водителей начнут штрафовать за отсутствие действующей диагностической карты, причём искать нарушителей планируется с помощью дорожных камер. Выписывать постановления таким автовладельцам планируется раз в сутки, а размер штрафа составит 2 тыс. рублей. В этом случае необходимость в привязке к ОСАГО отпадёт.



Напомним, недавно вступившие в силу нововведения на данный момент коснулись в основном операторов ТО, так как власти отдельным документом продлили срок действия диагностических карт для «обычных» водителей: это «спецпредложение» актуально для тех автовладельцев, у которых ДК заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021-го. Сообщается, что это было сделано для того, чтобы избежать «живых» очередей из-за угрозы распространения коронавируса.



Согласно действующим нормам, новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо отправлять на проверку в течение первых четырёх лет их «жизни». В возрасте от 4 до 10 лет на ТО надо приезжать один раз в два года, а транспортные средства, которым более десяти лет, нужно привозить на ТО ежегодно.

