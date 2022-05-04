Возрождение DeLorean: опубликован новый тизер спорткара

DeLorean DMC-12, созданный Джорджетто Джуджаро из Italdesign, прославился по всему миру из-за «участия» в фантастической кинотрилогии «Назад в будущее». C 1995 года эта марка находится в собственности предпринимателя из Техаса Стива Уайна: возрождённая им DeLorean Motor Company свыше десяти лет занималась обслуживанием и реставрацией ранее выпущенных экземпляров спорткара. В прошлом десятилетии стало известно о планах возродить DeLorean: тогда появилась информация о разработке модернизированного оригинального купе DMC-12, оснащённого современным мотором и с другим интерьером, правда, проект так и не увидел свет (в том числе из-за начавшейся пандемии коронавируса).



Один из первых тизеров нового купе DeLorean

На этом в компании решили не останавливаться: в январе 2021 года появился тизер совершенно нового автомобиля DeLorean. Известно, что премьера концепта будущей новинки пройдёт 18 августа 2022-го на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Известно, что дизайн полностью нового спорткара DeLorean разработала итальянская студия Italdesign. Ранее было опубликовано несколько тизеров, теперь появился ещё один: его нельзя назвать особо информативным, так как на нём виден лишь расплывчатый силуэт кормы автомобиля.



Ещё один тизер будущей электрической новинки

Судя по тизеру, у новинки будут широкие выступающие колёсные арки, светодиодные задние фонари, соединённые между собой тонкой светящейся полосой через всю ширину кормы. Под этой линией располагается также светящаяся надпись в виде названия марки. На заднем стекле видна типичная для некоторых спорткаров решётка (так называемые «жалюзи»). Ожидается, что у будущего купе сохранятся подъёмные двери типа «крыло чайки».

Предыдущий тизер показывал, что световая полоса заходит на заднее крыло. Кроме этой длинной линии с каждой стороны предусмотрено ещё по два коротких светодиодных «отрезка», предназначенных предположительно для «поворотников» и стоп-сигналов. Также изображение демонстрировало название бренда, расположенное в нижнем углу заднего бампера; ещё была видна часть активного заднего спойлера.



Новый тизер спорткара DeLorean

Пока что информации о технике практически нет: известно лишь, что спорткар точно получит полностью электрическую «начинку», но её характеристики компания пока держит в секрете. Ранее мы предполагали, что у новинки вряд ли будет полностью оригинальная платформа: не исключено, что она позаимствует «тележку» у другого производителя. Один из вариантов – EVX от Italdesign и Williams Advanced Engineering: эта модульная платформа может вместить до четырёх электромоторов, при этом их совокупная отдача может насчитывать до 1360 л.с. Также «тележка» вмещает в себя тяговую батарею ёмкостью до 160 кВт*ч, запас хода на одной зарядке при этом может достигать 1000 км.

Стоит отметить, что впоследствии у возрождённой марки DeLorean будут и другие автомобили. Как ранее отмечал генеральный директор DeLorean Йост де Врис, компания планирует стать «полнофункциональным производителем», при этом он отметил, что купе, которое находится в разработке, окажется недостаточно для «жизнеспособного бизнеса». Так что, вероятно, позже линейка будет расширена за счёт более доступных и массовых автомобилей, правда, пока не ясно, в какой они войдут сегмент (не исключено, что компания задумается о кроссовере).

