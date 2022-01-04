Возрождение Spyker: российские олигархи вернулись, кузова будут делать в России

Нидерландская марка Spyker встречает 2022 год с новыми надеждами, но старыми планами: в игру вернулись российские предприниматели Борис Ротенберг и Михаил Пессис — на их деньги Spyker возобновит производство автомобилей, при этом углепластиковые кузова для них будут изготавливаться в России.

У Spyker оказалась трудная и запутанная судьба, достойная съёмок драматического сериала. Оригинальная компания с таким именем существовала в период с 1880 по 1926 год, причём между датами рождения и смерти пережила два банкротства. Новейшая история Spyker началась в 1999 году стараниями нидерландского бизнесмена Виктора Мюллера: возрождённая им компания вторглась в лакшери-сегмент авторынка с эффектными спорткарами, оснащёнными моторами V8 от Audi. В 2009 году выпуск спорткаров Spyker прекратился из-за финансового кризиса, в который компания погрузилась в результате неудачной покупки у GM марки Saab. Далее были судебная тяжба с GM, попытки найти новых инвесторов и реструктуризация в 2015 году, после которой компания Spyker анонсировала несколько новинок, но так и не смогла запустить их в производство — не хватило денег.

Spyker C8 Preliator с мотором Audi, снабжённым механическим нагнетателем, был представлен весной 2016 года в Женеве, но пока так и не стал серийным.

В августе 2020 года Мюллер сообщил радостную весть о том, что у Spyker появились инвесторы из России — Борис Ротенберг и Михаил Пессис. Оба являются совладельцами многопрофильной и довольно успешной гоночной команды SMP Racing. Ротенберг также является владельцем инжиниринговой компании BR Engineering, разрабатывающей гоночные автомобили, а у Пессиса есть дизайн-ателье Milan Morady в Люксембурге, ранее сотрудничавшее со Spyker, и тюнинг-ателье R-Company в Германии. План образца 2020 года предполагал старт производства в 2021 году в Германии спорткарова B6 Venator, C8 Preliator и кроссовера D8 Peking-to-Paris SSUV, а также возрождение автоспортивной программы Spyker. Ничего этого в 2021 году не произошло, так как обещанных денег от российских бизнесменов Мюллер не получил и в январе прошлого года был вынужден начать процедуру банкротства компании.



Spyker C8 Preliator Spyder показали весной 2017 года уже с атмосферным мотором V8 от Koenigsegg.

В августе 2021-го внешний управляющий Spyker заявил о готовности продать права на марку, чтобы рассчитаться с долгами компании, но этого пока, судя по всему, не произошло, а накануне Нового (2022-го) года Мюллер выпустил пресс-релиз (его цитирует ресурс automobilsport.com), что сделка с Ротенбергом и Пессисом всё-таки состоится — якобы 20 декабря в ходе переговоров достигнута договорённость между всему участниками, но официальные бумаги пока не подписаны.



Младшую модель B6 Venator с мотором V6 показали ещё в 2013 году.

В релизе фигурирует не Spyker NV, а Spyker Ltd — зарегистрированная Мюллером в Великобритании новая компания, при этом штаб-квартира с бухгалтерией разместятся в Люксембурге, разработка машин будет вестись в Германии и России, углепластиковые кузова будут изготавливаться в России (видимо, на мощностях BR Engineering), а финальную сборку наладят на новой площадке в Нидерландах, чтобы сохранить историческую преемственность марки. Но сервисные центры планируется почему-то открыть во Франции — на Лазурном берегу и рядом с границами с Бельгией и Люксембургом. Такая вот занятная, не вполне понятная с точки зрения экономической эффективности география. Объёмы инвестиций и возможные доли в компании новых инвесторов пока никак не обозначены — известно лишь, что Мюллер остаётся гендиректором.



Кроссовер D12 Peking-to-Paris SSUV образца 2006 года всё ещё способен стать хитом, если компания осмелится сохранить его первозданный облик. Теперь он, правда, называется D8 Peking-to-Paris SSUV, так как вместо мотора Audi W12 будет устанавливаться более скромный V8 от пока нераскрытого поставщика.

Также в новом релизе подтверждены намерения вернуть Spyker в автоспорт, но пока непонятно, где, когда и в каких дисциплинах. Что до дорожных моделей, то к запуску в производство в 2022 году запланированы переработанные версии вышеупомянутых B6 Venator, C8 Preliator и D8 Peking-to-Paris SSUV с бензиновыми моторами V8 (индекс у модели B6 Venator, вероятно, изменится). В 2017 году компания Spyker заявляла о намерении переключиться с моторов Audi на Koenigsegg, но теперь имя поставщика не называется. В перспективе рассматривается возможность перехода на гибридные силовые установки, речи об электромобилях пока не идёт.

