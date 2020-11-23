Возвращение R-Class: немцы задумались о выпуске Mercedes-AMG GLR

Предполагается, что в роли новинки выступит не минивэн с ДВС, а полностью электрический внедорожник.

Компания Mercedes-Benz представила R-Class ещё в 2005 году. Модель пережила пару обновлений – в 2007-ом и 2011 году, однако даже рестайлинг не смог повысить интерес клиентов к минивэну. На американском рынке лучшим годом для R-Class стал 2006-ой: тогда компании удалось реализовать 18 168 единиц. Далее продажи падали, после второго обновления, в 2012-ом, клиенты в США купили всего 1473 машины (на 38% меньше, чем годом ранее), затем дилеры в течение ещё трёх лет распродавали остатки.



На фото: Mercedes-Benz R-Class (2010-2013)

﻿В Европе дела у модели шли не лучше: по данным Carsalesbase, в первый полный год после выхода на рынок дилеры продали всего 11 740 экземпляров, после второго рестайлинга – 2607 шт. (на 41% меньше, чем годом ранее), ну, а до 2016-го были распроданы немногочисленные оставшиеся на складах R-Class.



Несмотря на весьма слабые показатели модели до ухода с рынка, в СМИ периодически возникают слухи о возможном возвращении Mercedes-Benz R-Class в той или иной форме. Недавно очередная информация появилась в британском издании Car Magazine. Предполагается, что автомобиль вернётся в модельный ряд как Mercedes-AMG GLR, причём это будет уже не минивэн, оснащённый традиционным двигателем внутреннего сгорания, а внедорожник на электротяге.

По одной из версий, название новинки бренда Mercedes будет EQR. Это значит, что этот семиместный SUV войдёт в «зелёное» семейство EQ наряду с компактом EQA, кроссовером EQC, представительским седаном EQS и другими моделями.



По предварительным данным, GLR/EQR будет питаться от батареи ёмкостью 105 кВт*ч, информации о запасе хода, даже ориентировочной, пока нет. В его силовую установку могут войти три электромотора. Ожидается, что её совокупная мощность составит 1020 л.с., а максимальный крутящий момент будет равен 1350 Нм.

Отметим, самой мощной версией Mercedes-Benz R-Class, продаваемой в Штатах, была R63. Она оснащалась 510-сильным двигателем V8 объёмом 6,2 литра. Максимальный крутящий момент у этого исполнения составлял 630 Нм.



На фото: под капотом у Mercedes-Benz R-Class (2010-2013)

В издании предполагают, что полностью электрический Mercedes-AMG GLR (либо EQR) появится к 2025 году. Ещё раньше на рынок должна выйти другая модель немецкой марки: в 2022-ом ожидается компактвэн T-Class. Новинку компания разрабатывает совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Ожидается, что этот автомобиль станет пассажирской версией «каблучка» Citan второй генерации.

У Mercedes-Benz T-Class, вероятно, будет и электроверсия. Предполагается, что она получит название EQT. Ранее мы публиковали рендерное изображение будущей «зелёной» новинки: её «передок» оформлен в стиле «электрокроссовера» EQC.

