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  • Возвращение «зверя»: Polestar 2 BST в рестайлинговом кузове, но со старым «железом»

Возвращение «зверя»: Polestar 2 BST в рестайлинговом кузове, но со старым «железом»

22.03.2023 144 0 0

Шведская марка Polestar, отколовшаяся в 2017 году от компании Volvo, решила вновь подзаработать денег на «заряженной» версии кросс-лифтбека Polestar 2 и запустила её в продажу во второй раз. Увы, теперь она не самая динамичная в гамме.

Топ-версия BST кросс-лифтбека Polestar 2 дебютировала в прошлом году, она стала развитием показанного годом ранее прототипа Experimental Polestar 2 по прозвищу Beast, что переводится на русский как «зверь», это прозвище зашифровано в буквах BST серийной версии. Тираж «первого» BST составит 270 экземпляров, что было отражено в его полном названии — Polestar 2 BST Edition 270.

В начале этого года Polestar 2 пережил плановый рестайлинг вкупе с довольно масштабным техническим обновлением, и вот теперь маркетологи шведской марки решились на второй тираж версии BST в свежем кузове. Машины из второй партии называются Polestar 2 BST edition 230, то есть будет выпущено всего 230 экземпляров.

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В техническом плане «двести тридцатый» Polestar 2 BST ничем принципиально не отличается от «двести семидесятого»: уменьшенный на 25 до 121 мм дорожный просвет, регулируемая спортивная подвеска с распоркой спереди, пружины с увеличенной на 20% жёсткостью, амортизаторы Öhlins с внешними резервуарами, более мощные передние тормоза Brembo с 400-миллиметровыми дисками и 4-поршневыми суппортами, шины Pirelli P Zero размерности 245/35 R 21, двухмоторная силовая установка с максимальной совокупной отдачей в 476 л.с. и 680 Нм. До 100 км/ч Polestar 2 BST edition 230 разгоняется за 4,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 205 км/ч.

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К визуальным особенностям Polestar 2 BST edition 230 относятся окрашенный в цвет кузова нижний периметр кузова (обычно он чёрный пластиковый), окрашенные в чёрный глянец 21-дюймовые кованые колёса особого дизайна, окрашенные в чёрный глянец корпуса зеркал, чёрная продольная виниловая полоса на кузове (опция), замшевые вставки в салоне, изготовленные из частично переработанного нубука. Цветов кузова только два — оливковый Nebula либо чёрный Space.

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Ёмкость батареи и запас хода для Polestar 2 BST edition 230 в официальном пресс-релизе не указаны, но они есть на немецком потребительском сайте шведской марки: 78 кВт·ч и 460 км по циклу WLTP. Цена — от 81 000 евро, заказы уже принимаются, поставки начнутся в третьем квартале следующего года.

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Теперь самое интересное: регулярный обновлённый Polestar 2 Long Range Dual Motor с пакетом Performance pack (такой кросс-лифтбек стоит от 63 490 евро) имеет двухмоторную силовую установку с максимальной совокупной отдачей в 476 л.с. и 740 Нм, первую «сотню» он набирает за 4,2 с и может проехать на одной зарядке 569 км, так как у него новая батарея от CATL ёмкостью 82 кВт·ч.

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Получается, что Polestar 2 BST edition 230 предлагается с дореформенным «железом», проигрывает регулярной топ-версии в динамике, а доплата в 17 510 евро сводится, по сути, к доработанному шасси. Почему это шасси нельзя было «прикрутить» к обновлённой машине, не очень понятно, но фанаты марки, каковых уже немало, конечно, быстро раскупят очередную лимитированную версию, не задавая лишних вопросов.

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