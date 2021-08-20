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Вперёд по бездорожью: Subaru дразнит новым тизером Forester Wilderness

20.08.2021 84 0 0

Новая версия кроссовера японской марки, получившая ряд оффроудных доработок, справит премьеру в начале следующего месяца, 2 сентября.

 

Одним из приоритетных рынков для бренда Subaru являются Штаты. Продажи здесь неуклонно росли в течение последнего десятилетия, положительную динамику сбил только «ковидный» 2020 год, когда дилеры реализовали 611 938 машин, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. В текущем году бренд вернулся к «плюсу»: за январь-июль было реализовано 371 375 экземпляров, что на 16,6% больше, чем за первые семь месяцев 2020-го.

Весьма устойчивым спросом в США пользуется кроссовер Subaru Forester. В течение кризисного 2020 года клиенты купили 176 996 машин (на 1,8% меньше, чем годом ранее). В этом году снова зафиксирована положительная динамика: за первые семь месяцев было реализовано 108 200 машин, что почти на 7% больше, чем в январе-июле прошлого года. Сейчас компания намерена расширить линейку модели за счёт новой версии.

У Subaru уже есть один автомобиль в версии Wilderness: речь идёт о кросс-универсале Outback. Теперь японская компания намерена расширить за счёт подобного варианта и линейку Forester. Правда, официального подтверждения тому, что в тизерах скрывается именно эта модель, пока нет, однако предположение о том, что это всё-таки «Лесник», появилось ещё во время анонса будущей новинки.

На фото: актуальный Subaru Forester

Сейчас производитель решил подогреть интерес к новинке с помощью нового видеотизера. В ролике сменяют друг друга кадры различных условий езды по бездорожью – лесная дорога, каменистая тропа, заснеженный путь: тут и там видны части автомобиля в версии Wilderness (что, кстати, можно перевести как «дикая природа»). Судя по тизеру, кузов такого Forester получит более массивный обвес по сравнению со стандартным исполнением. Как и у Outback в оффроудной версии, у основания капота такого «Лесника» будет матовая накладка чёрного цвета.

О технических «обновках» такой версии кроссовера информации пока нет. Стоит ожидать, что у модели будет больше дорожный просвет, подвеску перенастроят, а также у автомобиля будет штатная металлическая защита двигателя и трансмиссии. Об всём этом подробнее мы узнаем в ходе презентации, которая намечена на 2 сентября 2021-го.

«Начинку» изменения, касающиеся оффроудной версии, вероятно, не затронут. Актуальный Subaru Forester предлагается в США со 185-сильным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,5 литра, его максимальный крутящий момент равен 239 Нм. Напомним, в Японии у модели другая моторная линейка: базовое исполнение предлагается с гибридной установкой e-Boxer на основе двухлитрового «атмосферника» мощностью 145 л.с. (188 Нм), а у версии Sport турбодвигатель 1.8, выдающий 177 л.с. и 300 Нм.

Конечно, официальной информации о цене Subaru Forester Wilderness пока нет. Стартовый ценник актуальной модели в США составляет 24 795 долларов (эквивалентно 1,84 млн рублей по текущему курсу), а стоимость топовой версии – 34 895 долларов (около 2,59 млн рублей). В России кроссовер тоже представлен: ценник нынешнего варианта варьируется в диапазоне от 2 529 000 до 3 309 900 рублей.

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