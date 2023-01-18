Vrarva Mars: брутальный кроссовер от тюнинг-ателье Kuhl на базе Toyota RAV4

Одним из участников завершившегося на прошлой неделе автосалона в Токио было авангардное тюнинг-ателье Kuhl, чей кроссовер Vrarva Mars выиграл Гран-при Международного конкурса кастомных автомобилей в категории SUV.

Кроссовер Toyota RAV4 не первый раз становится «жертвой» удивительный конверсий от японских тюнеров: наши постоянные читатели помнят Buddy от легендарной компании Mitsuoka, выполненный в стиле американских внедорожников 80-х годов прошлого века. Buddy оказался настолько успешным, что Mitsuoka была вынуждена организовать дополнительную сборку этих кроссоверов на контактной основе. Ждёт ли аналогичный успех Vrarva Mars от Kuhl, покажет время, но стартовые позиции у него очень хорошие — машина вызвала живейший интерес у посетителей Токийского автосалона.

Vrarva — это целый новый бренд, под которым многоопытная компания Kuhl будет выпускать широкий ассортимент аксессуаров для автомобилей и даже верхнюю одежду. В свою очередь Mars — это, по сути, развитый боди-кит для стандартного RAV4, он состоит из 12 деталей, выполненных из композитного материала.



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По стилю Vrarva Mars напоминает свежий американский внедорожник Rezvani Vengeance на базе Cadillac Escalade, однако японская модель имеет куда меньший масштаб переделок: от донорского кроссовера остаются стойки кузова и «оптика», но бамперы, капот, боковины, багажная дверь и даже корпуса зеркал получают новую «огранку» и буквально обрастают мускулами.



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Крылья становятся шире на 9 мм с каждой стороны, вдобавок на 5 мм увеличен дорожный просвет и установлены высокопрофильные шины Dunlop Grantrek AT5 на эффектных 17-дюймовых колёсных дисках Vrarva DW. Логотипы и шильдики Toyota удалены, так что лишь искушённый автолюбитель признает в этом монстре RAV4. Фотографий салона Vrarva Mars компания Kuhl не опубликовала, но там значительных изменений нет — только новые коврики, чехлы и другие мелкие обновки.



Для превращения в Vrarva Mars сгодится любая модификация RAV4, в том числе переднеприводная. Можно заказать обвес для уже имеющейся машины либо Vrarva Mars целиком, то есть ателье само купит RAV4 и сделает конверсию под ключ. Комплект деталей с установкой стоит 2 140 560 японских иен (1,145 млн рублей в переводе по текущему курсу), полностью готовый Vrarva Mars — от 4 290 000 иен (2,29 млн рублей).

