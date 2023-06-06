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  • Всё дальше от «травоядного» имиджа: Toyota Prius в крутом спортивном обвесе от TGR

Всё дальше от «травоядного» имиджа: Toyota Prius в крутом спортивном обвесе от TGR

06.06.2023 116 1 0

Автоспортивное подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR) представило концепт Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, который, скорее всего, предвещает серийную спортивную версию популярного гибридного лифтбека.

Дебютировавший в 1997 году Toyota Prius первого поколения стал пионером массовой гибридизации в современном автопроме и задал общий вектор развития в сторону «зелёных» технологий. Приусы второго и третьего поколений были очень популярными у экоактивистов первой волны и вообще, скажем так, правильных людей — в голливудских фильмах начала 2000-х и более поздних чуть ли не каждый второй положительный герой ездит на Приусе, причём зачастую это какой-нибудь профессор с причудами или переживающая кризис домохозяйка. Начиная с четвёртого поколения Toyota стала жёстко ломать скучный имидж Приуса, но перестаралась с дизайном — он получился слишком вычурным.

Наконец осенью прошлого года свет увидел «пятый» Prius и соврал шквал аплодисментов по всему миру — это именно то, чего многие хотели: лаконичный, но при этом очень эффектный и даже страстный дизайн в сочетании с заметно прибавившими в мощности силовыми установками. Рыночная карьера «пятого» Приуса, по сути, только началась, судить об успехах пока рано — ясно лишь, что Toyota продолжает развивать спортивную харизму этой модели.

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В начале года в японских СМИ появились слухи о том, что у нового Приуса будет спортивная версия от TGR и, возможно, даже не одна, и вот сегодня состоялся её пролог в виде концепта с длинным именем Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition. Специалисты TGR подготовили его к юбилейной гонке в Ле-Мане — в этом году легендарный суточный марафон отмечает столетие. Команда Toyota Gazoo Racing на своих гибридных спортпротоитпах выиграла Ле-Ман пять раз подряд, в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

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Гибридный Prius в таком триумфальном контексте выглядит вполне органично, тем более что команда TGR снабдила его эффектными трековым обесом: новый передний бампер в мощными «четырёхлгазыми» фарами для ночных гонок, массивный передний спойлер и боковые канарды; углепластиковые капот, пороги, расширители колёсных арок и антикрыло на корме; новый задний бампер с развитым диффузором. Вдобавок расширена колея и уменьшен дорожный просвет. Специально разработанные для концепта аэродинамические колёса обуты в спортивные шины Michelin Pilot Sport 4S.

О технической начинке концепта ничего не сообщается. Напомним, что самый мощный серийный Prius пятого поколения располагает 223-сильной гибридной силовой установкой и может разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с — владельцы прежних Приусов о такой динамике могли только мечтать. Не исключено, что серийный «горячий» Prius от TGR окажется ещё мощнее — Toyota за последние годы не раз доказала, что умеет приятно удивлять любителей спорткаров.

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1 комментарий
06.06.2023 20:29
Яшка

Выглядит круто.Интересно когда правительства введут ограничения на время разгона с места?А то эти "веселые старты" они конечно очень клевые,но опасные и для пешеходов и для других водителей.

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