Лифтбек ×

У Toyota Prius может появиться «горячая» версия

31.01.2023 241 0 0

Не исключено, что такую новинку с прибавкой GRMN оснастят гибридной силовой установкой от кроссовера RAV4 Prime.

Компания Toyota выпускает Prius с 1997-го, модель актуальной пятой генерации была представлена совсем недавно, в середине ноября прошлого года. Приус по-прежнему доступен в виде «простого» или подзаряжаемого гибрида. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в новом поколении Приус остался лифтбеком, однако при этом «пятидверка» сменила имидж: экстерьер оформлен с уклоном «под спорт». Теперь стало известно, что у Prius может появиться новая версия.

На фото: актуальный подзаряжаемый гибрид Toyota Prius

Как сообщает японское издание Best Car, у актуального лифтбека Toyota Prius может появиться «заряженная» версия, разработанная силами подразделения Gazoo Racing. Предполагается, что такой автомобиль получит название Prius GRMN. Предполагается, что у такой версии будет ряд внешних изменений, модернизированная подвеска, а также более мощная техника.

Напомним, актуальный гибрид базируется на доработанной версии «тележки» GA-C (разработана в рамках модульной платформы TNGA). Как и раньше, спереди находятся стойки McPherson, сзади – независимая «двухрычажка»; батарея расположена под диваном второго ряда. При этом разработчики сместили центр тяжести ниже и увеличили жёсткость кузова.

Нынешний Приус оснащается гибридной системой с электромеханическим вариатором. У базовой версии в основе лежит «атмосферник» объёмом 1,8 литра, а совокупная отдача составляет 140 л.с. Варианты подороже получили установку с 2,0-литровым атмосферным двигателем, суммарная мощность равна 193 л.с. Опционально доступна система полного привода E-Four с отдельным электромотором на задней оси.

Предполагается, что в основе «заряженной» версии GRMN будет лежать топовый Prius (PHV в Японии или Prime в США). Речь идёт о подзаряжаемом гибриде, в основе установки которого находится 148-сильный 2,0-литровый атмосферный двигатель семейства Dynamic Force, работающий в тандеме с электромотором на 160 л.с. В состав системы также входит литий-ионная батарея ёмкостью 16,3 кВт*ч. Совокупная отдача гибридной установки равна 223 л.с. С места до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 6,7 секунды.

На фото: салон Toyota Prius

Стоит отметить, что мощность установки подзаряжаемого гибрида Prius всего на 8 л.с. (на 12 л.с. в японской спецификации) меньше, чем у спорткара Toyota GR86. Не исключено, что «заряженный» Приус получит либо модернизированную установку с 2,0-литровым «атмосферником», либо вовсе иную технику.

В издании Сarscoops предположили, что в качестве «начинки» может выступить силовая установка от подзаряжаемого гибрида Toyota RAV4 Prime. У кроссовера в основе системы лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в комплекте с тремя электромоторами. Совокупная мощность установки составляет 306 л.с. Ожидается, что «горячий» Prius GRMN появится в конце текущего – начале следующего годов.

спортивные авто слухи новинки гибридные авто лифтбек Toyota Toyota Prius

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Когда нечего лишать: как наказывают пьяных участников движения, у которых нет прав Недавно мы подробно разобрались в ПДД для пешеходов и выяснили, что для них даже предусмотрено несколько штрафов. Однако пешеходы – не единственные участники дорожного движения, у которых н... 1462 0 1 30.01.2023
Статьи / 5 причин покупать и не покупать Infiniti EX (J50) Одно из самых стандартных покупательских мечтаний на вторичном рынке – это кроссовер со спортивным характером, мощным мотором, отменной управляемостью, кожаным салоном и богатым оснащением,... 1166 9 1 29.01.2023
Статьи / Интересно Да, это корейцы: 10 самых необычных концептов Hyundai от 70-х до наших дней Если человека, не увлекающегося автомобильной историей, спросить, как он представляет себе историю корейского автопрома, он ответит примерно так: в восьмидесятых корейского автопрома еще пра... 1863 0 6 28.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22580 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10930 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9475 3 2 11.11.2022
Change privacy settings