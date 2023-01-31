У Toyota Prius может появиться «горячая» версия

Не исключено, что такую новинку с прибавкой GRMN оснастят гибридной силовой установкой от кроссовера RAV4 Prime.

Компания Toyota выпускает Prius с 1997-го, модель актуальной пятой генерации была представлена совсем недавно, в середине ноября прошлого года. Приус по-прежнему доступен в виде «простого» или подзаряжаемого гибрида. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в новом поколении Приус остался лифтбеком, однако при этом «пятидверка» сменила имидж: экстерьер оформлен с уклоном «под спорт». Теперь стало известно, что у Prius может появиться новая версия.

На фото: актуальный подзаряжаемый гибрид Toyota Prius

Как сообщает японское издание Best Car, у актуального лифтбека Toyota Prius может появиться «заряженная» версия, разработанная силами подразделения Gazoo Racing. Предполагается, что такой автомобиль получит название Prius GRMN. Предполагается, что у такой версии будет ряд внешних изменений, модернизированная подвеска, а также более мощная техника.



Напомним, актуальный гибрид базируется на доработанной версии «тележки» GA-C (разработана в рамках модульной платформы TNGA). Как и раньше, спереди находятся стойки McPherson, сзади – независимая «двухрычажка»; батарея расположена под диваном второго ряда. При этом разработчики сместили центр тяжести ниже и увеличили жёсткость кузова.



Нынешний Приус оснащается гибридной системой с электромеханическим вариатором. У базовой версии в основе лежит «атмосферник» объёмом 1,8 литра, а совокупная отдача составляет 140 л.с. Варианты подороже получили установку с 2,0-литровым атмосферным двигателем, суммарная мощность равна 193 л.с. Опционально доступна система полного привода E-Four с отдельным электромотором на задней оси.



Предполагается, что в основе «заряженной» версии GRMN будет лежать топовый Prius (PHV в Японии или Prime в США). Речь идёт о подзаряжаемом гибриде, в основе установки которого находится 148-сильный 2,0-литровый атмосферный двигатель семейства Dynamic Force, работающий в тандеме с электромотором на 160 л.с. В состав системы также входит литий-ионная батарея ёмкостью 16,3 кВт*ч. Совокупная отдача гибридной установки равна 223 л.с. С места до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 6,7 секунды.

На фото: салон Toyota Prius

Стоит отметить, что мощность установки подзаряжаемого гибрида Prius всего на 8 л.с. (на 12 л.с. в японской спецификации) меньше, чем у спорткара Toyota GR86. Не исключено, что «заряженный» Приус получит либо модернизированную установку с 2,0-литровым «атмосферником», либо вовсе иную технику.



В издании Сarscoops предположили, что в качестве «начинки» может выступить силовая установка от подзаряжаемого гибрида Toyota RAV4 Prime. У кроссовера в основе системы лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в комплекте с тремя электромоторами. Совокупная мощность установки составляет 306 л.с. Ожидается, что «горячий» Prius GRMN появится в конце текущего – начале следующего годов.