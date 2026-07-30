Всё идёт по плану вопреки критике: Ferrari распродала весь тираж Luce на этот год

Раскритикованный фанатами Ferrari за дизайн электромобиль Luce оказался не так плох в коммерческом смысле, как многие думали. За прошедшие с момента премьеры два месяца весь тираж Ferrari Luce, запланированный к выпуску на этот год, был распродан, а это чуть менее 500 экземпляров. 88 из них были реализованы в Китае.

Премьера Ferrari Luce состоялась 25 мая. Первый электромобиль Судерии оказался крупным лифтбеком с довольно заурядными для своего класса техническими характеристиками и очень нетипичным для Ferrari дизайном, который многие поклонники итальянской марки подвергли остракизму. Дело в том, что разработка дизайна Luce была поручена калифорнийской студии LoveFrom под руководством Джони Айва, создавшего современный стиль гаджетов Apple. И если интерьер Luce действительно претендует на звание революционного и достойного подражаний, то внешность получилась, прямо скажем, на любителя.

Для Ferrari холодный приём Luce на просторах интернета оказался неприятным и неожиданным фактом, он негативно повлиял на стоимость акций компании, но клиенты Ferrari — не хайпующие интернет-блогеры и их паства, а скромные в плане публичной активности аристократы и состоятельные автолюбители со всего мира, для которых мнение толпы ничего не значит.

Конечно, даже среди целевой аудитории Ferrari есть немало тех, кто не в восторге от дизайна Luce, но тем не менее, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники, весь тираж Luce на этот год уже распродан, а это чуть менее 500 экземпляров. 88 экземпляров Ferrari Luce из тиража этого года предназначены для Китая и были разобраны местными коллекционерами всего за 72 часа после старта продаж.

Так называемый «нулевой» экземпляр Luce в эксклюзивном белом цвете будет продан 15 августа на аукционе RM Sotheby's, а вырученные за него деньги пойдут на благотворительность.

По данным Financial Times, компания Ferrari рассчитывает продать около 2500 экземпляров Luce к 2030 году и, скорее всего, ей это удастся.

Bloomberg в июне сообщал, что Ferrari продаёт свой первый электромобиль буквально в нагрузку: клиенты, заказавшие Luce, получают в обмен продвижение в очереди за наиболее востребованными бензиновыми моделями и доступ к лимитированным спорткарам. В компании Ferrari эту информацию впоследствии опровергли.

Напомним, что Ferrari Luce оснащён четырёхмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 772 кВт (1050 л.с.) и 990 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, максимальная скорость — 310 км/ч, ёмкость батареи — 122 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 530 км по циклу WLTP. В Европе Luce стоит от 550 000 евро, в США начальная цена составит порядка 645 000 долларов.