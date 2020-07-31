Очередной фестиваль FITMENT event собирает всех любителей стенса и дрифта. Гостей ждут 22 августа в Vernissage by Flacon : организаторы пока не раскрывают подробности, но пообещали много нового! Мероприятие продлится до 22:00, а после церемонии награждения начнётся FITMENT party.

Кстати, совместно с ХАСКИ ХЭЛП организаторы проводят благотворительный день помощи для хаски и призывают каждого внести свою лепту: это могут быть корм, деньги, а также просто инициатива помочь в важном проекте (по желанию). Кроме того, пришедшие на фестиваль смогут бесплатно забрать любого понравившегося питомца к себе домой.

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Сейчас продолжается приём заявок от тех, кто планирует стать участником FITMENT event 4, а также от тех, кто будет вести фото- и видеосъёмку события.

Организаторы напоминают, что на мероприятии необходимо соблюдать социальную дистанцию, и рекомендуют не забывать надевать маски и перчатки.