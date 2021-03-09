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«Вторая» Hyundai Creta для России снова проехалась на камеру

09.03.2021 1142 1 0

Российской Крете обещан свой дизайн. О технике местный офис еще не упоминал, но, скорее всего, кроссовер сохранит «атмосферники» 1.6 и 2.0. Разумеется, у нашей версии будет полный привод.

 

Паркетник Хёндэ сменил поколение еще в 2019-м, первым рынком для такой модели стал Китай, там она зовется ix25. В 2020-м кросс новой генерации – уже под именем Creta – добрался до Индии, Мексики, Ближнего Востока и Африки, недавно его также начали продавать в некоторых странах Южной Америки. В России же «вторую» Крету должны представить в мае-июне, ну а пока продолжаются испытания нашей версии: Kolesa.ru публиковал снимки тестового образца в январе, и вот новая порция – эти фото нам прислал читатель.

Спереди паркетник сфотографировать не удалось, да и от камуфляжа новая Creta еще не избавилась. Между тем ранее местный офис Hyundai неоднократно заявлял о том, что внешне наш «второй» SUV будет отличаться от модели, доступной в других странах. Новый кросс упомянут и в пресс-релизе, посвященном февральским результатам продаж марки в РФ, и в нем компания уточняет, что дизайн нашего паркетника создан «с учетом предпочтений российских клиентов». То есть не исключено, что нашему кроссоверу не досталась многоярусная головная оптика. А вот фонари, судя по кадрам, почти такие же, как у глобальной Креты. Внутри российский SUV, вероятно, все же будет ближе к «мировому», то есть ждем мультимедийную систему с крупным тачскрином и 7-дюймовый дисплей в «приборке».

Глобальная новая Hyundai Creta и пойманный в России образец
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Глобальная новая Hyundai Creta и пойманный в России образец
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Напомним, со сменой поколений модель подросла: длина глобальной «второй» Creta равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. У российского актуального паркетника эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.

В линейку двигателей «мировой» новой Креты входят бензиновые «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.), на некоторых рынках кроссовер также можно купить с турбодизелем 1.5 (115 л.с.). Впрочем, в России модель, скорее всего, сохранит прежние бензиновые моторы 1.6 и 2.0, на актуальной Крете они выдают 121/123 (зависит от привода) и 149,6 л.с. соответственно. Зато у нашего кроссовера точно будет полный привод, тогда как в других странах паркетник доступен только в переднеприводном исполнении.

Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кросс для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кросс для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кросс для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кросс для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кросс для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кросс для России
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В России «первая» Hyundai Creta возглавляет рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV с момента своего появления в августе 2016-го, причем продажи продолжают расти: в 2020-м было реализовано 73 537 единиц (на 3% больше, чем в 2019-м), а в январе-феврале 2021-го – 12 377 штук (+3%). Для нашего рынка модель производят на петербургском заводе Хёндэ, цена актуального кросса – от 1 097 000 рублей.

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1 комментарий
09.03.2021 17:43
Евгений

Видел темно-серую с черной крышей в камуфляже на КАД с месяц назад. Выглядит, по мне, страшненько - под камуфляжем проглядывается та же "новая" версия, что и на фото. Фары - точно 1 в 1.

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