На днях стало известно о том, что Kia намерена сделать для модели К5 второе обновление вместо полностью нового поколения. Мы представили, что из этого может получиться.

Седан К5 нынешнего поколения, который пришёл на смену модели Optima, был впервые представлен в 2019 году. Спустя четыре года произошёл первый рестайлинг, и уже подходит время для смены поколений. Однако вместо этого, как стало известно на этой неделе, автомобиль получит ещё одно обновление, благодаря которому он должен продержаться на конвейере до 2030 года. Это обусловлено не самой большой популярностью данного класса автомобилей, особенно на фоне постоянно растущего сегмента кроссоверов, и связанным с этим нежеланием направлять большой бюджет на полностью новое поколение. Аналогичное решение ранее было принято компанией Toyota, сделавшей второй рестайлинг модели Camry, которую можно считать одним из основных конкурентов К5.

Нынешний Kia K5 после первого рестайлига 1 / 3 Нынешний Kia K5 после первого рестайлига 2 / 3 Нынешний Kia K5 после первого рестайлига 3 / 3

Пока не было шпионских фотографий, тизеров или иной информации о внешнем виде будущей новинки, однако очевидно, что корейский автопроизводитель намерен подогнать дизайн К5 под актуальный стиль марки. Таким образом, можно ожидать более угловатый дизайн передней части с размашистыми ходовыми огнями. Капот при этом (одна из крупных кузовных деталей, которую чаще всего стараются не трогать при рестайлинге) на нашем рендере остался неизменным. Боковины также могут не быть подвергнутыми рестайлингу, при этом мы изобразили автомобиль с выдвижными дверными ручками, которые устанавливаются на многие другие модели бренда. Задняя же часть наверняка станет полностью новой: изображённый на рендере автомобиль получил более рельефную крышку багажника, новые фонари в актуальном стиле компании и новый бампер.

Рендер второго рестайлинга Kia K5

Седан сохранит нынешнюю платформу DL3, при этом могут быть доработаны подвеска и рулевое управление. Автомобиль сохранит традиционные бензиновые моторы (самый мощный из них — 294-сильная турбочетверка 2.5 T-GDI для американского рынка), а основной новинкой должна стать гибридная силовая установка TMED-II от Hyundai Motor Group, включающая 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью около 240 лошадиных сил (380 Нм). Эта установка также используется на Hyundai Tucson нового поколения. В качестве опции К5 может получить полноприводную трансмиссию e-AWD.

Рендер второго рестайлинга Kia K5

Премьера новинки ожидается ближе к началу 2027 года. Между тем, недавно дебютировал ещё один новый Kia Seltos.