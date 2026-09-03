Рестайлинг ×

Второй рестайлинг Kia K5: первые изображения

03.09.2026 2056 0 0
Второй рестайлинг Kia K5: первые изображения

На днях стало известно о том, что Kia намерена сделать для модели К5 второе обновление вместо полностью нового поколения. Мы представили, что из этого может получиться.

Седан К5 нынешнего поколения, который пришёл на смену модели Optima, был впервые представлен в 2019 году. Спустя четыре года произошёл первый рестайлинг, и уже подходит время для смены поколений. Однако вместо этого, как стало известно на этой неделе, автомобиль получит ещё одно обновление, благодаря которому он должен продержаться на конвейере до 2030 года. Это обусловлено не самой большой популярностью данного класса автомобилей, особенно на фоне постоянно растущего сегмента кроссоверов, и связанным с этим нежеланием направлять большой бюджет на полностью новое поколение. Аналогичное решение ранее было принято компанией Toyota, сделавшей второй рестайлинг модели Camry, которую можно считать одним из основных конкурентов К5.

Нынешний Kia K5 после первого рестайлига
Нынешний Kia K5 после первого рестайлига
1 / 3
Нынешний Kia K5 после первого рестайлига
Нынешний Kia K5 после первого рестайлига
2 / 3
Нынешний Kia K5 после первого рестайлига
Нынешний Kia K5 после первого рестайлига
3 / 3

Пока не было шпионских фотографий, тизеров или иной информации о внешнем виде будущей новинки, однако очевидно, что корейский автопроизводитель намерен подогнать дизайн К5 под актуальный стиль марки. Таким образом, можно ожидать более угловатый дизайн передней части с размашистыми ходовыми огнями. Капот при этом (одна из крупных кузовных деталей, которую чаще всего стараются не трогать при рестайлинге) на нашем рендере остался неизменным. Боковины также могут не быть подвергнутыми рестайлингу, при этом мы изобразили автомобиль с выдвижными дверными ручками, которые устанавливаются на многие другие модели бренда. Задняя же часть наверняка станет полностью новой: изображённый на рендере автомобиль получил более рельефную крышку багажника, новые фонари в актуальном стиле компании и новый бампер.

Рендер второго рестайлинга Kia K5

Седан сохранит нынешнюю платформу DL3, при этом могут быть доработаны подвеска и рулевое управление. Автомобиль сохранит традиционные бензиновые моторы (самый мощный из них — 294-сильная турбочетверка 2.5 T-GDI для американского рынка), а основной новинкой должна стать гибридная силовая установка TMED-II от Hyundai Motor Group, включающая 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью около 240 лошадиных сил (380 Нм). Эта установка также используется на Hyundai Tucson нового поколения. В качестве опции К5 может получить полноприводную трансмиссию e-AWD.

Рендер второго рестайлинга Kia K5

Премьера новинки ожидается ближе к началу 2027 года. Между тем, недавно дебютировал ещё один новый Kia Seltos.

седан рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг KIA KIA K5
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Ловкость рук и никаких «колбасок»: как правильно заделывать отверстия холодной сваркой Эпоксидные компаунды, называемые в народе «холодной сваркой», имеют крайне высокие характеристики прочности, термостойкости и маслостойкости. Однако есть у них и некоторые недостатки и особе... 5682 0 1 03.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров 500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл Есть в современном автомобиле одна трогательная деталь. Мы продолжаем покупать всё более мощные машины, хотя использовать их мощность в обычной жизни примерно так же полезно, как поставить н... 1620 6 0 31.08.2026
Статьи / История Слишком дёшево, чрезвычайно мало: история забытой французской марки Rovin Не зря говорят, что кризис – это время возможностей. Видимо, именно этим руководствовался маркиз Рауль де Ровен, решив стать автопроизводителем сразу после завершения Второй мировой войны. Г... 1472 0 1 30.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 49626 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 46511 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12842 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
14 Плюс один цилиндр, минус нормальный робот: тест-драйв Belgee X50+
10 Бизнес-седан Tenet A8 готовится к старту продаж в РФ: цены и комплекта...
7 Возрождённый внедорожник Mitsubishi Pajero: дизель и никакой «зелени»
Новые комментарии
Change privacy settings